10 Liebeserklärungen, die nur Stuttgarter verstehen können

Von: Nadja Pohr

Liebesbekundungen können ganz unterschiedlich ausfallen. Auf Twitter haben einige Stuttgarter Ideen gesammelt, wie diese sich in der Landeshauptstadt anhören. (Symbolfoto) © IMAGO/William Perugini

Seine Liebe zum Partner kann man ganz unterschiedlich ausdrücken. Auf Twitter haben einige Stuttgarter Ideen gesammelt, wie dies in der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg aussehen könnte.

Stuttgart - Am 14. Februar, dem Valentinstag, werden sich ganz viele Paare auf der Welt wieder ihre Liebe bekunden. Entweder in Form von kleinen Geschenken oder Liebesbriefen. Wie man einander seine Zuneigung zeigt, kann dabei von Region zu Region variieren. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter hat eine Userin einmal zusammengefasst, wie Liebeserklärungen ausfallen können, die nur Stuttgarter verstehen können, berichtet BW24.

„Ich geh’ für dich nachts um 2 Uhr durch die Klett-Passage“: Diese Liebesbekundungen fühlen nur Stuttgarter

Die User im Netz sammeln fleißig Ideen, wie man in Stuttgart seine Liebe ausdrücken kann. Verstehen kann man die Bekundungen allerdings nur, wenn man ein echter Stuttgarter ist. „Ich würd für dich um 17 Uhr durch den Heslacher Tunnel fahren“, schreibt die Verfasserin des Tweets als Vorschlag. Um diese Uhrzeit fährt nämlich aufgrund des enormen Verkehrsaufkommens keiner gerne auf der Strecke. „Deine Augen sind so braun wie das Wasser im Eckensee“ oder „Ich geh’ für dich nachts um 2 Uhr durch die Klett-Passage“, liefert sie als weitere Ideen.

Die Kreativität der Stuttgarter hat dabei keine Grenzen. „Ich liebe dich so sehr, wie Nopper ein Bierfass zum Anstechen“, heißt es in den Kommentaren. „Für dich würde ich am Hauptbahnhof von Regio zur U-Bahn laufen“, schreibt ein weiterer Nutzer. Seine Gefühle kann man in der Landeshauptstadt auch mit der Bahn ausdrücken: „Für dich würde ich während des Wasens S-Bahn fahren“ oder „Für dich würde ich auch mit der S-Bahn nach Stuttgart fahren, auch wenn ich nicht wüsste, wann ich ankomme.“

Vorschläge wie „Für dich lass’ ich mein Auto stehen“ und „Für dich fahr ich in Stuttgart Fahrrad“, fühlen wohl nur Bürger aus der Schwaben-Metropole. „Für dich würde ich zu den Kickers gehen“, ergänzt ein Fan des VfB Stuttgart die Liste. Im Netz werden die originellen Liebeserklärungen gefeiert. „Das ist ein herrlicher Tweet“ oder „Sehr geil“, schreiben welche dazu.

Komplimente, die nur in Stuttgart funktionieren

Neben den Liebesbekundungen gibt es auch Komplimente, die nur in Stuttgart funktionieren, wie der Tweet zeigt. Flirten lässt es sich unter anderem mit dem Spruch: „Signalstörung hin oder her, zwischen uns funkt es trotzdem“ oder „Du bist so süß, wie Stuttgart ohne t.“ Wer es offensiver angehen möchte, kann sagen: „Ich liebe deinen Kessel“. Und für VfB-Anhängerinnen eignet sich auch „Ich liebe deine Cannstatter-Kurven.“

Ob man mit den Sprüchen am Ende auch erfolgreich ist, bleibt offen. Der Valentinstag bietet allerdings sicherlich eine gute Gelegenheit, um sie auszuprobieren. Echten Stuttgartern werden sie bestimmt ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern.