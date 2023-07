17 Leichtverletzte: Missglücktes Chemie-Experiment an Schule

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Bei einem misslungenen Experiment an einer Schule in Schwetzingen sind nach ersten Erkenntnissen 17 Menschen leicht verletzt worden. Mehrere Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr sind im Einsatz, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Vorfall am Vormittag erlitten die Schülerinnen und Schüler einer Sprecherin zufolge Atemwegsreizungen. Ein Schüler sei zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Schwetzingen - Die genaue Ursache war zunächst nicht bekannt. Nach Angaben der Feuerwehr vor Ort soll ein Experiment im Chemie-Unterricht der Schule im Rhein-Neckar-Kreis missglückt sein. Weitere Einzelheiten waren zunächst unklar. dpa