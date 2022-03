Geisterfahrer-Unfall auf A5: BMW-Fahrer rast frontal in Kleinbus - Zwei Tote und zahlreiche Verletzte

Trümmerfeld auf der A5: Ein Kleinbus ist nach einem schweren Verkehrsunfall komplett zerstört. © Er24/Einsatz-Report24/dpa

Ein schwerer Unfall hat sich in der Nacht auf Montag auf der A5 ereignet. Ein Geisterfahrer raste mit seinem BMW in einen Kleinbus. Zwei Menschen sterben.

Ottersweier - Ein Geisterfahrer ist nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Kleinbus ums Leben gekommen und hat dabei einen anderen Mann mit in den Tod gerissen. Bei dem Unfall auf der Autobahn A5 in der Nähe von Baden-Baden sind nach ersten Erkenntnissen zudem sieben Menschen teilweise schwer verletzt worden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Tödlicher Geisterfahrer-Unfall auf A5

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen sei der Fahrer eines in Tschechien zugelassenen BMW gegen 0.30 Uhr auf der Südfahrbahn der A5 zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern aus zunächst noch unbekannten Gründen entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen.

In dem Kleinbus, einem Ford Transit, befanden sich sieben Menschen. Ein Insasse verstarb noch an seinen schweren Verletzungen an der Unfallstelle, so die Polizei. Fünf weitere Personen im Bus wurden schwer und zwei leicht verletzt. Der mutmaßliche Unfallfahrer erlag seinen Verletzungen einige Zeit später im Krankenhaus. Die Fahrbahn war bis kurz vor sieben Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens dauerten an.

