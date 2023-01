Amerikaner kauft zum ersten Mal Brezel in deutschem Supermarkt und begeht dann „ein Verbrechen“

Von: Sina Alonso Garcia

TikToker Zac stammt ursprünglich aus Michigan und lebt seit 2020 in Stuttgart – Kulturschocks sind vorprogrammiert. © TikTok/zacxviii

Mit seinen unterhaltsamen Videos wurde der Amerikaner Zac auf TikTok berühmt. Seit 2020 lebt er in Stuttgart und nimmt kulturelle Unterschiede aufs Korn. Ein aktueller Clip zeigt ihn beim Brezel-Kauf im Supermarkt.

Stuttgart - Mehr als 400.000 Menschen folgen ihm auf TikTok, rund 130.000 auf Instagram und 75.000 auf YouTube: Der aus Michigan stammende Zac, der seit 2020 in Stuttgart lebt, ist auf Social Media ein Star. In seinen Videos gibt der gebürtige Amerikaner Einblicke in sein Leben in Deutschland – und sorgt damit regelmäßig für Lacher. Nachdem es den 25-Jährigen vor zwei Jahren beruflich ins Schwabenland verschlagen hat, kämpft er mit diversen Kulturschocks. Vieles kennt er aus seiner Heimat, den USA, offenbar ganz anders.

Zacs Sketche kommen so gut an, dass sie regelmäßig viral gehen und teilweise hunderttausende bis Millionen Aufrufe haben. Viel Beachtung fand zuletzt auch ein Clip, der Zac beim Brezelkauf in einem Supermarkt zeigt (277.900 Views, Stand: 11. Januar). „Ich hörte Brezel und Brötchen seien so gut in Deutschland“, sagt der Wahl-Schwabe, während er die Backwaren mit einer Zange aus dem Regal nimmt. Was er allerdings dann tut, versetzt seinen Followern einen Schock: Er wirft die Brötchen und die Brezel in eine Brotmaschine und zerhackt sie in Stücke, berichtet BW24.

TikToker Zac schneidet Gebäck: „Ich nenne es Brötchen-Nuggets und Brezel-Nuggets“

Zacs Begleiterin, die die Szene filmt, reagiert entsetzt auf die Aktion. „Du schneidest eine Brezel?“, ruft sie fassungslos. „Ich habe so etwas noch nie gesehen, Zac.“ Mit einem Grinsen erwidert dieser: „Ich nenne es Brötchen-Nuggets und Brezel-Nuggets.“ Angesichts der entgeisterten Reaktion der Kamerafrau fragt er: „Macht ihr das etwa nicht so in Deutschland?“ Er habe eine Supermarkt-Mitarbeiterin gefragt. Die wiederum habe ihm erklärt, dass die Maschine eine Brotschneidemaschine sei. „Aber Zac – das sind Brezel und Brötchen – und nicht Brot!“, erklärt ihm seine Begleiterin.

Auch die TikTok-Community kann das Unverständnis des Amerikaners nicht begreifen. „Das ist ein Verbrechen! Ich rufe die Polizei“, scherzt ein Nutzer. Auch ein anderer User fragt sich, ob die Aktion nicht „illegal“ sei. „Das tut so weh! Lass ihn das bitte nicht nochmal machen“, bittet eine weitere Userin. In den Kommentaren findet sich allerdings auch Zuspruch für Zacs unkonventionelle Art, das Lieblings-Gebäck der Schwaben zu schneiden. „Das ist genial“, schreibt ein User. „Werde ich gleich ausprobieren.“

Die Social-Media-Karriere von Zac XCVIII

Mit seinen Videos begonnen hat Zac im Mai 2020 – zu dem Zeitpunkt war er gerade aus beruflichen Gründen in den Kessel gezogen. Da in dieser Phase auch aufgrund der Pandemie nicht viel los war, startete er mit seinen Filmen auf TikTok. Sein Kanalname (Zac XCVIII), der eine römische Zahl beinhaltet, ist angelehnt an sein Geburtsjahr (1998).

Inzwischen ist Zac so bekannt, dass er in Stuttgart häufig auf der Straße erkannt wird, wie er gegenüber der Stuttgarter Zeitung berichtet. Auch, wenn ihn viele kulturelle Unterschiede verwundern, habe er einige schwäbische Eigenheiten inzwischen kennen und lieben gelernt. So begeistert er sich etwa für Maultaschen und liebt es, bekannte Lokalitäten und Restaurants in der Stuttgarter Innenstadt zu besuchen. Immer wieder kommt dann aber doch auch der Amerikaner in ihm durch – was er dann wiederum in Videos festhält. Seine Follower freut‘s!