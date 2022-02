Amoklauf in Heidelberg: Staatsanwaltschaft bestätigt neues Detail zum Täter

Nach Amoklauf auf Uni-Campus in Heidelberg © PR-Video/Priebe

Zwei Wochen nach dem Amoklauf an der Universität Heidelberg suchen Ermittler immer noch nach dem Motiv. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg bestätigt nun ein neues Detail zum Täter:

Am Montag, den 24. Januar 2022 dringt Biologie-Student Nikolai G. (†18) mit einer Langwaffe in einen Hörsaal der Universität Heidelberg ein und schießt mehrfach. Eine 23-jährige Kommilitonin kommt dabei ums Leben, drei weitere Studenten werden verletzt. Der Täter selbst flüchtet und richtet sich danach in der Nähe des Botanischen Gartens selbst. Zwei Wochen nach der Tat herrscht immer noch Unklarheit: Was bewegte Nikolai G. dazu, auf seine Kommilitonen zu schießen? Die Staatsanwaltschaft Heidelberg bestätigt nun ein neues Detail zum Täter.

HEIDELBERG24* fasst zusammen, was jetzt zum Todesschützen bekannt wurde.

Der Amoklauf in Heidelberg hat viele Narben hinterlassen: Zahlreiche Menschen gedenken am Montag, den 31. Januar der getöteten Studentin (†23). „Nach entsetzlichen Gewalttaten quält uns die Frage, ob wir sie nicht hätten verhindern können. Ob es Signale gab? Doch die Abgründe der menschlichen Seele sind nicht immer sichtbar", sagt Innenminister Thomas Strobl (CDU) bei der Gedenkfeier in der Heidelberger Peterskirche. Diese Abgründe gilt es jedoch nach wie vor aufzudecken. Die Polizei hat dafür die Ermittlungsgruppe „Botanik" ins Leben gerufen, die aktuell auf Hochtouren ermittelt.