Anneliese, Harald und Co. : Bülent Ceylan wirbt für S-Bahn Rhein-Neckar

Von: Daniel Hagen

Zum Jubiläum hat die S-Bahn Rhein-Neckar mehrere Videos mit Comedian Bülent Ceylan veröffentlicht. Lesen Sie hier alles zu der Kampagne:

Ob Umweltschutz, Bequemlichkeit oder Kosten: es gibt viele Gründe, warum man das Auto stehen lassen und lieber mit der Bahn reisen sollte. Aktuell ist mit der Einführung des Deutschlandtickets ein weiterer Grund dazugekommen. Auch der Comedian Bülent Ceylan ist ein Freund des ÖPNV und zeigt das jetzt in mehreren kurzen Videos. Unter dem Motto „Ich lieb‘s“ will der Mannheimer dafür werben, dass mehr Menschen die S-Bahn Rhein-Neckar nutzen.

Seit 20 Jahren kommen Reisende in der Region dank der S-Bahn Rhein-Neckar von A nach B. Eine neue Kampagne von Serviceplan Campaign in München soll jetzt zeigen, welche Vorteile das Fahren auf der Schiene bietet. (dh)