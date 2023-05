Anruf von „Klimakleber“ entpuppt sich als Scherz

Klebeaktion der Letzten Generation © Julian Stratenschulte/dpa

Ein vermeintlicher Klimaaktivist fragt bei einer Spedition in Aalen nach Zigaretten und Getränken für eine angeblich geplante Protestaktion.

Am 9. Mai hatte ein Mann mit englisch-amerikanischem Akzent bei einer Aalener Speditionsfirma angerufen und um Unterstützung für eine Aktion der „Letzten Generation“ am Mittwoch gebeten. Ob er die Aktion auch mit Zigaretten und Getränken unterstützen könnte. Die Nachfrage entpuppte sich als Scherzanruf. Wie die Polizei mitteilte, blieb es Mittwochmorgen in Aalen ruhig. Protestaktionen gab es keine. Mehr über den kuriosen Anruf verrät die Schwäbische Post.