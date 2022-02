Sturmtief „Antonia“: Umstürzende Bäume, Zugausfälle – Polizei in BW zieht Bilanz

Durch Sturmtief „Antonia“ drohen schwere Sturm- und Orkanböen (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Sturmtief „Antonia“ sorgt für Ärger im Verkehr und hält die Einsatzkräfte auf Trab. Lesen Sie hier über die erste Bilanz nach der stürmischen Nacht im Südwesten:

Baden-Württemberg - Das Sturmtief „Antonia“ fegt mit hoher Geschwindigkeit über Baden-Württemberg hinweg. Umstürzende Bäume behindern schon jetzt vielerorts den Verkehr. Und „Antonia“ ist noch nicht überstanden: Es würden weitere Sturmböen in Verbindung mit Schauern erwartet, meldet der Deutsche Wetterdienst. Aus verschiedenen Regionen Baden-Württembergs melden Einsatzkräfte bereits am frühen Montagmorgen (21. Februar) zahlreiche Einsätze.

Was „Antonia“ bislang in Baden-Württemberg anrichtete, weiß HEIDELBERG24*.

Ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) spricht am Montagmorgen von schweren Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometern im Flachland, auf dem Feldberg gar von einem Orkan mit einer Geschwindigkeit von bis zu 149 Kilometern pro Stunde. (mko) *HEIDELBERG24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA