Asperg: Wegen Speiseöl – Duo bedroht Supermarkt-Kassiererin

Wegen Speiseöl bricht in einem Supermarkt ein Streit aus. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

In einem Supermarkt bedrohen mehrere Männer eine Kassiererin. Auf dem Parkplatz kommt es fast zu Gewalt – alles wegen Speiseöl. Lesen Sie hier, was in Asperg passiert ist:

Seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 zeigen viele Menschen ihre unschöne Seite. So auch im Supermarkt, wo so mancher Kunde bei Hamsterkäufen alles mitnimmt, was ihm in die Hände fällt – sehr zum Ärger der Personen, die ganz normal einkaufen wollen. Mancher Vorfall endet sogar in Gewalt. So auch in der baden-württembergischen Stadt Asperg, wo mehrere Männer in einem Supermarkt eine Kassiererin bedrohen. Das alles nur wegen Speiseöl.

HEIDELBERG24* verrät, was sich genau in dem Supermarkt abgespielt hat.

Aktuell nehmen Hamsterkäufe – wohl wegen der Corona-Pandemie, der Inflationsrate und des Ukraine-Krieges – in ganz Deutschland wieder zu. Gerade die Regale, in denen Nudeln, Mehl, Toilettenpapier, Speiseöl und Senf zu finden sind, werden meist leer vorgefunden. (dh)