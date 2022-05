Auch Streich erwartet Abschied von Haberer aus Freiburg

Mittelfeldspieler Janik Haberer wird den Fußball-Bundesligisten SC Freiburg aller Voraussicht nach zum Saisonende verlassen. „Es sieht so aus, dass - es ist nicht festgeschrieben bis jetzt - der Janik den Verein aller Wahrscheinlichkeit nach verlässt und eine neue Herausforderung sucht“, sagte Trainer Christian Streich am Donnerstag. „Das ist okay.

Freiburg - Er hat viele Jahre hier gespielt. Er hat sich voll für uns eingesetzt und wir haben uns voll für ihn eingesetzt.“ Es sei für den Spieler, dessen Vertrag endet, „nicht immer ganz einfach“ gewesen.

Haberer spielt seit 2016 in Freiburg. Seitdem wurde er immer wieder mal von Verletzungen zurückgeworfen, liebäugelte zwischenzeitlich aber auch mit einem Wechsel. In der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga bestritt er bislang 25 Partien für die Badener. Schon im März hatte SC-Sportvorstand Jochen Saier gesagt, dass sich der Club auf einen Abschied des 28-Jährigen im Sommer einstelle. dpa