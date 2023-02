Schwäbin klärt über „gefährlichen“ Irrtum über Schwaben und Badener auf

Schwieriger Fehler

Von Niklas Noack schließen

Warum Schwäbisch und Badisch nicht das Gleiche ist? Eine Schwäbin hat einen heißen Tipp zur Aufklärung.

Stuttgart - Es gibt Fragen, mit denen man Menschen äußerst leicht auf die Palme bringen kann. Solch eine stellte der TikTok-User „jamiecaruso510s“: „Ist Schwäbisch und Badisch nicht das Gleiche?“ Es sei doch ein Bundesland, meinte er weiter.

Aussagen, mit denen der Nutzer provozierte, berichtet BW24. Und zwar beide Lager: Schwaben und Badener. Denn die Menschen aus den baden-württembergischen Regionen legen Wert darauf, unterschieden zu werden, wie es eben auch bei Bayern und Franken der Fall ist.

VfB Stuttgart gegen den KSC: Beim Fußball ist die Unterscheidung immens wichtig

Ausgetragen wird diese Rivalität unter anderem beim Fußball, vor allem, wenn der aus der ehemaligen badischen Hauptstadt stammende Karlsruher SC auf den Vertreter der schwäbischen Landeshauptstadt trifft, den VfB Stuttgart. Gesänge wie „Wer nicht hüpft, der ist Badenser“, sind dann beispielsweise in der Stuttgarter Fankurve keine Seltenheit.

Kein Wunder also, dass im Netz die Äußerung des Users als „gefährlicher Fehler“ bezeichnet wird. Einer schrieb auch: „Ich raste gleich aus.“ Ein anderer postete außerdem bestimmt, dass Badisch und Schwäbisch „komplett verschieden“ sei und konnte es kaum fassen: „Uff, so Leute.“ Eine TikTok-Userin meinte derweil: „Krass, wie viele Leute das einfach nicht wissen.“

Schwäbisch und Badisch: Youtuber „dodokay“ soll bei der Aufklärung helfen

Auf die Äußerung, ob Badisch und Schwäbisch das Gleiche sei, machte übrigens die TikTokerin „melacaramella“ aufmerksam, die in ihrem Video in feinstem Schwäbisch sagte: „Also, an alle Schwobe in de Kommentare, bitte sachte, die Leit wisset des halt no net.“

Zudem hatte sie einen heißen Tipp zur Aufklärung parat: „Dafür ham wir ja einen bekannten schwäbischen Mann auf Youtube, der heißt „dodokay“. Lieber ‚jamiecaruso510‘, schausch da halt mal de dodokay des Rockfescht in Balinge an, dann weisch Bescheid.“ „Dodokay“ ist für seine Videos bekannt, in denen er berühmte Filme, wie zum Beispiel „Der Herr der Ringe“, mit Schwäbisch unterlegt.

Zuletzt berichtete BW24 auch über eine Geschichte, was passiert, wenn Schwaben im Urlaub auf Schwaben treffen.