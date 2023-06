„Was stimmt bei denen nicht?“: Gemeinde verbietet das laute Schließen von Autotüren

Von: Nadja Pohr

Die Gemeinde Erdmannhausen plant einen kuriosen Beschluss: Unter anderem soll das laute Schließen von Autotüren verboten werden. Im Netz zeigt man wenig Verständnis.

Erdmannhausen - Kaum ein Thema sorgte in den vergangenen Jahren für so viel Diskussion, wie das Verbot für Autos mit einem Verbrennermotor. Nach dem Beschluss der EU-Kommission sollen ab 2035 nur noch klimafreundliche Neuwagen erlaubt werden. Für diese Entscheidung können viele Deutsche nur wenig Verständnis aufbringen und auch einige Experten sehen keine Alternative zum klassischen Antrieb.

Wenn es um Deutschlands beliebtestes Verkehrsmittel geht, gehen die Meinungen bei den Bürgern inzwischen weit auseinander. Es teilt sich auf in zwei Lager: Die Kfz-Verfechter und die, die von den Fahrzeugen längst genug haben und sie als schädlich für die Klimaentwicklung ansehen. Aus diesem Grund greift nun auch eine kleine Gemeinde in Baden-Württemberg beim Thema Auto hart durch.

Gemeinde in Baden-Württemberg verbietet das laute Schließen von Autotüren

In die neue Polizeiverordnung der Gemeinde Erdmannhausen im Kreis Ludwigsburg sollen unter dem Paragrafen „Lärm durch Fahrzeuge“ eine Reihe neuer Verbote aufgenommen werden, wie die Ludwigsburger Kreiszeitung (LKZ) berichtet. So soll in dem Örtchen beispielsweise künftig das laute Schließen von Fahrzeug- und Garagentüren untersagt sein. Verboten werde auch, das Auto in bewohnten Gebieten sowie in der Nähe von Wohngebäuden mit laufendem Motor abzustellen.

In Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg) soll das laute Schließen von Fahrzeug- und Garagentüren verboten werden. © IMAGO/Josep Suria

Durch die Verordnung soll ebenso Lärm beim Be- und Entladen sowie unnötiges Hupen unterbunden werden. Den Einwohner von Erdmannhausen ist es dann auch nicht mehr erlaubt, motorisierte Zweiräder in Toreinfahrten, Durchfahrten und in Innenhöfen von Wohnhäusern zu starten, schreibt die LKZ. Die jeweiligen Verstöße können im Rathaus gemeldet werden. Letztlich muss nun noch der Gemeinderat über die neue Verordnung abstimmen.

„Gibt es keine anderen Probleme?“: Netz reagiert auf kurioses Verbot

Auf Facebook halten viele User von den Verboten der Gemeinde aus Ludwigsburg wenig. „Gibt es in Erdmannhausen keine anderen Probleme?“, oder „Was stimmt bei denen nicht?“, fragen sich die Nutzer. „Definiere ‚laut‘. Damit gehts doch schon los“, argumentiert zudem ein anderer. „In Erdmannhausen darf jeder parken, wo er will, aber Türe zu machen wird verboten. Das ist unglaublich“, ärgert sich eine Bürgerin.

Nur wenige User finden die Maßnahmen gut. „Ein bisschen mehr gegenseitige Rücksichtnahme würde nicht schaden. Ob das allerdings gleich von Amtswegen geregelt werden muss, sei dahingestellt“, kommentiert eine. In der Landeshauptstadt Stuttgart werden ab kommendem Jahr ebenfalls härtere Geschütze gegen Autofahrer aufgefahren: Die Parkpreise steigen massiv an.