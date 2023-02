Mutter geht einkaufen: Mann stiehlt BMW mit Tochter (11) auf Rückbank und brettert über Grenze

In BaWü

Von Martina Lippl schließen

Schockmoment in BaWü: Eine Mutter wollte nur kurz etwas besorgen. Dann raste ein Mann mit ihrem BMW weg. Ihre Tochter (11) saß noch auf der Rückbank.

Kehl – Nach ersten Erkenntnissen soll ein Mann (44) einen BMW von einem Parkplatz in Kehl am Rhein (Baden-Württemberg) gestohlen haben – mit einem 11-jährigen Kind auf der Rückbank. Die Mutter hatte den Wagen am Montagnachmittag gegen 15 Uhr im Bereich des Bahnhofsviertels abgestellt und nach Angaben der Polizei den Schlüssel stecken lassen. Sie habe nur eine kurze Besorgung machen wollen.

BaWü: BMW-Dieb entführt Mädchen (11) auf der Rückbank – Verfolgungsjagd an der deutsch-französischen Grenze

Der 44-Jährige setzte sich nach Augenzeugenberichten hinters Steuer und raste mit dem Mädchen im Wagen nach Frankreich. Als dort die Police Nationale die Verfolgung aufnahm, fuhr der Autodieb über die Pierre-Pflimlin-Brücke wieder nach Deutschland zurück und steuerte den Wagen an der Anschlussstelle der Autobahn A5 in Offenburg in Richtung Süden. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei verfolgten den BMW nach eigenen Angaben bis nach Kappel-Grafenhausen. Dort konnte der 44-Jährige gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Das 11-jährige Mädchen sei von der Polizei in Sicherheit gebracht worden. Trotz der „waghalsigen Fahrt“ sei das Kind unversehrt geblieben. Um 15.50 Uhr sei der Einsatz erfolgreich beendet worden.

Dramatische Verfolgungsjagd in BaWü – Polizei sucht nach Zeugen

Der Autodieb stand offenbar unter Einfluss von Betäubungsmitteln, so die Polizei. Zudem soll er auf seiner Fluchtroute mit dem geklauten BMW mehrere Autos zum Teil erheblich beschädigt haben. Die Ermittler gehen von mindestens zwei Unfällen in Kappel aus, dazu gäbe es weitere Blechschäden in Rust. Weitere Geschädigte sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0781 214200 zu melden.

Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen Diebstahl und dringenden Verdachts der Freiheitsberaubung ermittelt. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Beamten der Kriminalpolizei dürfte das Motiv des polizeibekannten Tatverdächtigen im Diebstahl des Wagens zu suchen sein“, teilt die Polizei mit. Der 44-jährige Türke ist demnach in Frankreich gemeldet und polizeibekannt. Die Staatsanwaltschaft Offenburg habe eine vorläufige Festnahme beantragt, auch ein Haftbefehl würde zeitnah geprüft. (ml)