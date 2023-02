Schlagersänger Tony Marshall erliegt langem Leiden: Zuvor verabschiedete sich sein bester Freund emotional

Tony Marshall war einer der bekanntesten Schlagersänger Deutschlands, nun verstarb er nach langer Krankheit im Kreise seiner Familie.

Baden-Baden - Vor genau zwei Wochen – am 3. Februar – hatte Tony Marshall noch seinen 85. Geburtstag feiern können. Am vergangenen Donnerstag verstarb der Schlagersänger, der den bürgerlichen Namen Herbert Anton Bloeth trug. Der Musiker hatte zuletzt mit seiner langen Krankheit zu kämpfen, nun erlag er seinen Leiden.

Tony Marshall: Schlagersänger stirbt mit 85 Jahren – er war ausgebildeter Opernsänger

Wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte, starb Tony Marshall am Donnerstagabend im Kreis seiner Familie in seinem Geburtsort Baden-Baden. Der Sänger wurde der breiten Masse vor allem mit seinem Hit „Schöne Maid“ im Jahr 1971 bekannt, allerdings hatte er als Künstler weitaus mehr zu bieten als Schlager. Marshalls bester Freund, Curt Gerritzen, berichtete vor Kurzem von einem emotionalen letzten Treffen mit der Schlagerikone. „Bei unserem letzten Treffen habe ich mich innerlich von Tony verabschiedet“, so Gerritzen im Bild-Interview. Denn der Schlagerstar sei auf einen Rollstuhl angewiesen und wirkte teils abwesend, wie er weiter erzählt.

„Er saß im Rollstuhl und war sehr schwach. An seinem geliebten Rotwein hat er nur genippt und er wirkte auf mich sehr entrückt. Manchmal brach er mitten im Satz ab und schaute in die Ferne. Am Ende haben wir beide geweint. Wir wussten, dass wir uns danach nicht mehr wiedersehen werden“, so Curt Gerritzen traurig.

Der Badener war seine gesamte Karriere lang für seine Schlagertexte berühmt, dabei hatte er auch darüber hinaus einige Talente. So bestand er 1965 sein Staatsexamen als Opernsänger an der Karlsruher Musikhochschule und versuchte sich als Chanson-Interpret. Zudem beherrschte er Klavier, Geige und vier weitere Instrumente, dazu sang er in acht verschiedenen Sprachen.

Tony Marshall verstarb am Donnerstag im Alter von 85 Jahren. © Hofer/imago

Tony Marshall ist tot: Musiker war Familienmensch – er hinterlässt drei Kinder

Marshall war privat ein absoluter Familienmensch. Er und seine Frau Gaby, die er seit seiner Jugend kannte, feierten im vergangenen Jahr noch ihre Diamantene Hochzeit. Der Schlagersänger hinterlässt seine beiden Söhne Pascal und Marc, seine Tochter Stella, sowie deren Kinder und Kindeskinder.

Marshalls letzte Lebensjahre waren bedauerlicherweise von gesundheitlichen Problemen geprägt, so zog sich der Risiko-Dialyse-Patient immer weiter aus der Öffentlichkeit zurück. Der Sänger lebte außerdem mit einem Herzschrittmacher, wie er 2017 bekannt gab, und litt unter der Nervenkrankheit Polyneuropathie, die seinen Bewegungsdrang einschränkte.

Todesursache von Tony Marshall? Schlagersänger litt lange unter gesundheitlichen Problemen

Nach einem Schlaganfall im Jahr 2019 und einem anschließenden Krankenhausaufenthalt kamen schwere Nieren- und Herzprobleme dazu, fortan war er auf einen Rollstuhl angewiesen. Außerdem überstand er eine Corona-Infektion, wegen der er als Risikopatient in eine Klinik musste. Im Mai 2022 wurde er notoperiert und musste daraufhin Konzerte und Auftritte absagen.

Angesichts seiner Leidensgeschichte tauchte er immer seltener in der Öffentlichkeit auf, bei seinen raren Auftritten trug er statt seiner Perücke einen Hut. „In meinem Alter muss ich mich nicht mehr verkleiden. Außerdem macht es mein Gesicht schlanker, wenn ich die Perücke weglasse“, sagte er 2020 zu Bild. Auch über den Tod sprach er mit dem Blatt und meinte dabei: „Wenn der Tod kommt, dann kommt er. Ich habe ihn schon ein paar Mal weggeschickt. Aber irgendwann wird er mich wohl mitnehmen.“

Im Jahr 2021 eröffnete er trotz seiner angeschlagenen Gesundheit im badischen Gaggenau unweit seines Wohnortes Baden-Baden eine persönliche Galerie mit Fotos, Pokalen, Medaillen, Goldenen Schallplatten und anderen Erinnerungsstücken. (ajr/dpa)