Baden-Württemberg: Trotz hoher Infektionszahlen – kein landesweiter Hotspot

Baden-Württemberg wird nicht zum landesweiten Corona-Hotspot. Das hat der Landtag beschlossen. Ein Antrag der SPD wurde abgelehnt.

Stuttgart - In Baden-Württemberg enden fast alle Corona-Schutzmaßnahmen Anfang April. Die SPD wollte Baden-Württemberg zum „Hotspot“ erklären. Maskenpflicht und 3G-Zugangsregeln sollten damit zumindest im April weiterbestehen. Der Antrag der SPD scheiterte am Mittwoch im Landtag. In den SPD-geführten Ländern Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg sollen die Regeln wegen hoher Infektionszahlen auch im April weiter gelten. In Baden-Württemberg wird das nicht der Fall sein.

Die grün-schwarze Regierungskoalition im Südwesten hält - wie auch die SPD - das Ende der Schutzmaßnahmen nach einer Übergangszeit bis zum 2. April zwar auch für einen Fehler. Jedoch sehen Grüne und CDU durch das neue Infektionsschutzgesetz der Ampel-Bundesregierung keine rechtliche Grundlage mehr für eine landesweite Verlängerung der Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen. Es sei rechtlich unklar, ob man ein ganzes Land zum Hotspot erklären könne, kritisierten Grüne und CDU.

„Wenn wir wollen, können wir handeln“

Baden-Württemberg: SPD weist auf schlechte Erfahrungen in Österreich hin

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch sieht das anders und hielt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vor, die gesetzlichen Möglichkeiten nicht auszuschöpfen. „Wenn wir wollen, können wir handeln“, rief der Oppositionsführer. Die Kliniken seien am Anschlag, es sei auch wegen vieler Ansteckungen beim Personal kein Normalbetrieb möglich. „Unserem Gesundheitssystem droht also die Überlastung.“ Das sei die Voraussetzung im Bundesgesetz, um zu handeln. „Wir können das Land zum Hotspot erklären, um nicht alle Maßnahmen fallen lassen zu müssen.“ Stoch verwies auf schlechte Erfahrungen im Nachbarland: „In Österreich hat man den Freedom Day zu früh gefeiert. Nun kommt die Maskenpflicht wieder, weil die Infektionszahlen explodieren.“

„Die Hotspot-Regelung ist nicht mal das Papier wert, auf dem sie steht.“

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz warf der SPD Populismus vor: Wenn es den Sozialdemokraten, die in Berlin den Kanzler stellen, um die Sache gehen würde, hätten sie auf Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach* eingewirkt, sagte er. Das Bundesgesetz sei für die Länder fast nicht umsetzbar. „Die Hotspot-Regelung ist nicht mal das Papier wert, auf dem sie steht.“ Die Grünen würden das Pandemiegeschehen „engmaschig beobachten“, zudem behalte man sich vor, mit der grünen Bundestagsfraktion in der Sache nochmal aktiv zu werden.

Die FDP, die in der Ampel im Bund auf eine Rückkehr zu mehr Normalität gedrungen hatte, hält Schutzmaßnahmen nicht mehr für nötig. „Die Grundlagen für Freiheitseinschränkungen sind nicht mehr gegeben“, sagte ihr Fraktionsvize Jochen Haußmann. Die Kliniken und Intensivstationen seien längst nicht mehr so stark belastet wie noch Ende vergangenen Jahres. Er begrüßte, dass die Ampel Kretschmann Einhalt gebiete. Unter dem Ministerpräsidenten sei Baden-Württemberg das „letzte gallische Dorf“ geworden, das immer weiter an Einschränkungen festhalten wolle. Die Lockerung der Maßnahmen sei aber richtig: „Machen wir mehr German Mut als German Angst.“ Auch die AfD sprach sich dafür aus, die Schutzmaßnahmen auslaufen zu lassen.

Minister Kretschmann: Bestimmte Hotspot-Regelungen stünden nicht an

Nach jetzigem Stand könnte es bei einer Zuspitzung der Pandemie höchstens regional schärfere Auflagen für bestimmte Hotspots geben. Kretschmann hatte am Dienstag gesagt, diese stünden aber zunächst nicht an. „Im Moment sind wir von einer Überlastung der Krankenhäuser und Intensivstationen noch weit entfernt. Insofern müssen die Leute nicht damit rechnen, dass wir im Moment zu Hotspot-Regelungen kommen.“ Der Koalitionspartner CDU ist wegen der rechtlichen Unsicherheiten sogar ganz dagegen, auf die Hotspot-Regelung zurückzugreifen.

Baden-Württemberg Corona-Maßnahmen enden Anfang April In Baden-Württemberg waren am Samstag Kontaktbeschränkungen und auch Kapazitätsgrenzen für Veranstaltungen komplett weggefallen. Zuvor hatten Bundestag und Bundesrat das neue Infektionsschutzgesetz auf Vorschlag der Ampel-Regierung beschlossen. Seitdem nutzt Baden-Württemberg die Übergangsregel im neuen Gesetz, um die Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen bis zum 2. April aufrechterhalten zu können. Danach soll noch eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr oder in Krankenhäusern möglich sein.

Die Corona-Inzidenz in Deutschland steigt indes weiter. In vielen Kliniken ist die Situation angespannt. Der Frust in einigen bayerischen Krankenhäusern ist groß. Die Zahl der Covid-Patienten geht nach oben - gleichzeitig fallen Mitarbeiter wegen Infektionen aus.(dpa/ml)