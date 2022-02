Baden-Württemberg droht Orkan – DWD warnt vor Sturmtief „Antonia“

Von: Josefine Lenz

Ein Windsack weht im Wind. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ab Sonntag rollt Sturmtief „Antonia“ an. Dieses Mal könnte es Baden-Württemberg deutlich schlimmer treffen, wie der Deutsche Wetterdienst warnt. Erfahren Sie hier mehr:

Das Unwetter über Deutschland ist noch nicht vorüber. Am Sonntag (20. Februar) zieht das nächste Sturmtief übers Land und kann dieses Mal in Baden-Württemberg sogar heftiger ausfallen als in den letzten Tagen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturm- und sogar Orkanböen. „Für Baden-Württemberg kann ‚Antonia‘ stärker sein“, so ein Sprecher des DWD.

Wie HEIDELBERG24* berichtet, drohen in Baden-Württemberg teilweise Orkanböen dank Sturmtief „Antonia“. Der DWD warnt deshalb vor Gefahren.

Auch der Montag soll stürmisch bleiben. Die Deutsche Bahn in Stuttgart warnt vor Sturmtief „Antonia“. Auf Twitter heißt es: „Es ist möglich, dass heute Nacht und am Montag es im S-Bahnverkehr zu Beeinträchtigungen kommen kann.“ (jol) *HEIDELBERG24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.