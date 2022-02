Baden-Württemberg kippt Corona-Regel in Gastronomie – das ändert sich für Gäste

Von: Katja Becher

Teilen

Corona in Baden-Württemberg: Am 28. Juni sind neue Lockerungen für die Gastronomie in Kraft getreten. (Symbolbild) © dpa/ Helen Orr

Die Regierung von Baden-Württemberg hat angekündigt, bald auf eine Corona-Regel in der Gastronomie zu verzichten. Was dann beim Besuch in Restaurant und Café gilt:

Stuttgart - Die Landesregierung von Baden-Württemberg plant, die Erfassung der Kontakte in der Gastronomie abzuschaffen. Wer im Südwesten ins Restaurant oder Café gehen will, wird also schon bald keine Daten mehr hinterlegen müssen. Das Kabinett werde sich voraussichtlich nächste Woche damit befassen, wie das Sozialministerium in Stuttgart gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

HEIDELBERG24* erklärt, wie das Ministerium den geplanten Verzicht der Corona-Regel begründet – und welche Regeln nun beim Besuch in Restaurant und Café in Baden-Württemberg gelten.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Landesregierung von Baden-Württemberg bekanntgegeben, aus der Luca App zur Kontaktverfolgung auszusteigen. Der Vertrag mit dem privaten Anbieter der App laufe Ende März aus, sagte Sozialminister Manne Lucha. Mit der Corona-Warn-App erhalten Nutzer eine Warnung über einen potenziell gefährlichen Kontakt ohne das Eingreifen des Gesundheitsamts. Bei der Luca App werden die Hinweise über einen Risiko-Kontakt erst nach der Überprüfung durch das Gesundheitsamt verschickt. *HEIDELBERG24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.