Silvester-Drama in Baden-Württemberg: Betrunkener rast in Rettungswagen - Zwei Sanitäter schwer verletzt

Von: Jennifer Lanzinger

Baden-Württemberg, Unlingen: Ein demolierter Rettungswagen steht auf der Bundesstraße 312 bei Göffingen, nachdem zuvor ein PKW mit dem Einsatzfahrzeug kollidiert ist. © Thomas Warnack/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Betrunken und ohne gültige Fahrerlaubnis raste ein Autofahrer in der Silvesternacht in einen Rettungswagen. Beide Sanitäter wurden schwer verletzt aus dem Fahrzeug geschnitten.

Unlingen - Es ist ein unfassbares Drama, das sich in der Silvesternacht in Baden-Württemberg abgespielt hat. Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Auto bei Biberach sind zwei Sanitäter schwer verletzt worden. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, mussten die 45 Jahre alte Fahrerin und der 21 Jahre alte Beifahrer des Rettungswagens aus dem total zerstörten Fahrzeug herausgeschnitten werden. Beide wurden schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Demnach wurde der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs, der in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten war, bei dem Unfall leicht verletzt.

Er stand laut Polizei unter „nicht unerheblichen“ Alkoholeinfluss und hatte zudem keine gültige Fahrerlaubnis. Der mutmaßliche Unfallverursacher muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Während der Unfallaufnahme war die B 312 bei Unlingen in beiden Richtungen gesperrt. Der gesamte Sachschaden wurde auf etwa 260.000 Euro geschätzt.

Silvester in Deutschland: Zahlreiche Einsätze - Ein Todesopfer in Leipzig

Während viele Menschen in der Silvesternacht den Jahreswechsel feierten, spielten sich vielerorts weitere Dramen ab. In Leipzig wurde ein Teenager von Feuerwerk so schwer verletzt, dass er kurz darauf starb. Zwei Männern wurden durch Böller-Explosionen Gließmaßen abgetrennt. Die Feuerwehr München war in der Silvesternacht im Dauereinsatz. Es gab viele kleinere Einsätze in der Stadt, aber auch größere Brände.