Mann vergewaltigt 26-jährige Frau offenbar tagelang — Polizei vermutet weitere Opfer

Von: Christina Denk

Ein Mann hat mutmaßlich Frauen festgehalten und vergewaltigt. Eine konnte über eine Bekannte die Polizei rufen (Symbolbild). © Patty Varasano/Imago

Ein Mann soll mit der Hilfe seines Bruders eine 26-jährige Frau tagelang festgehalten und vergewaltigt haben. Die Polizei fand wohl weitere Opfer in dem Haus.

Walldürn – Ein mutmaßlicher Serientäter soll im baden-württembergischen Walldürn eine 26-jährige Frau mehrere Tage festgehalten und vergewaltigt haben. Die Polizei räumte zunächst das Haus. Dabei wurden wohl weitere Opfer gefunden.

Mann vergewaltigt offenbar 26-jährige Frau: Nach Tagen kann sie über Bekannte die Polizei alarmieren

Der 37-Jährige werde verdächtigt, die 26-Jährige zwischen dem 15. und 19. Oktober gegen ihren Willen festgehalten und sich an ihr vergangen zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Mosbach am Donnerstag mit. Er soll dabei die Hilfe seines Bruders gehabt haben.

Die beiden Täter konnten festgenommen werden, nachdem es der 26-Jährigen gelungen war, eine Bekannte zu alarmieren, die über den Notruf die Polizei gerufen habe, heißt es. Nach den Ermittlungen könnte das Schicksal der Frau im Neckar-Odenwald-Kreis kein Einzelfall sein: „Zwischenzeitlich konnten weitere Betroffene ermittelt werden“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

26-Jährige festgehalten und vergewaltigt: Offenbar weitere Opfer

Die Rhein-Neckar-Zeitung berichtet von insgesamt vier Frauen, die in dem Haus im Altheimer Neubaugebiet von der Kriminalpolizei entdeckt wurden. „Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gehen Polizei und Staatsanwaltschaft von weiteren potenziellen Geschädigten aus“, heißt es so auch von den Beamten. Diesen Verdacht hätten die Durchsuchung des mutmaßlichen Tatorts und die Ermittlungen erhärtet. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden und die Opfer zu schützen, herrscht aktuell noch weitgehend Schweigen zu dem Fall, berichtet die Zeitung.

Seit Mitte Oktober hätten Polizisten das Anwesen mehrfach nach Beweismitteln durchsucht, heißt es weiter. Der 37-jährige, mutmaßliche Täter wurde mit einem Unterbringungshaftbefehl in eine psychiatrische Klinik gebracht, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der 23 Jahre alte Bruder des Mannes, der Hilfe geleistet haben soll, wurde wegen des Verdachts auf Beihilfe verhaftet.