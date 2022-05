Europa-Park schlägt Disneyland Paris und thront an Europas Spitze - ein Kriterium macht den Unterschied

Von: Sina Alonso Garcia

Der Europa-Park gewinnt das Ranking der beliebtesten Freizeitparks in Europa und lässt Disneyland alt aussehen. © Imago/Petra Schneider/dpa/Jens Kalaene (Fotomontage BW24)

Der Europa-Park Rust hat gegenüber dem Disneyland Paris einen entscheidenden Vorteil. Dieser verhalf ihm in einem internationalen Ranking nun zum Triumph.

Rust - Dass der Europa-Park Rust der beliebteste Freizeitpark Deutschland ist, dürfte für die meisten keine große Überraschung sein. Nun aber gewann das in Baden-Württemberg ansässige Erlebnis-Ressort auch den Titel für den besten Freizeitpark in Europa - und schlug damit sogar das Disneyland Paris. Wie eine aktuelle Analyse der „besten Freizeitparks in Europa“ des Reiseportals Travelcircus zeigt, lassen die Ruster damit zahlreiche namhafte Parks hinter sich. Für die Auswertung hat das Portal die 65 beliebtesten Freizeitparks in Europa sowie 2.598 Attraktionen verglichen. Die Kategorien: Preis-Leistungs-Faktor, Bewertungen, Bekanntheitsfaktor, Spaßfaktor für unterschiedliche Altersgruppen, Instagram-Faktor.

Europa-Park und andere Parks triumphieren gegenüber Disneyland Paris beim Preis-Leistungs-Verhältnis

Neben Eintrittspreisen, Öffnungszeiten, Bewertungen, Google-Suchvolumen und Instagram-Posts wurden im Ranking alle Attraktionen untersucht und kategorisiert. Insgesamt konnten die Parks jeweils maximal fünf Punkte in fünf Kategorien sammeln - also insgesamt 25 Punkte. Der Europa-Park sicherte sich 21,84 Punkte und landete auf Platz 1. Den Silberpokal sicherte sich mit 21,05 Punkten der Park Efteling aus Holland, Disneyland Paris schaffte es mit 20,61 Punkten gerade noch so aufs Treppchen.

Schaut man sich an, wie die Parks in den einzelnen Kategorien abgeschnitten haben, fällt auf: Während Disneyland in Bezug auf Bekanntheit, Altersgerechtigkeit und Instagram-Faktor den Europa-Park und viele andere Parks übertrumpft, landet es in einer Kategorie auf dem letzten Platz - beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Fast alle anderen Parks sicherten sich hier eine gute Punktzahl, Disneyland hingegen fällt weit ab.

Im Ranking wurde errechnet, wie viel Eintritt eine vierköpfige Familie verhältnismäßig pro gebotener Attraktion zahlt. Zusätzlich wurde der durchschnittliche Eintrittspreis pro Achterbahn ausgerechnet. Aus beiden Faktoren wurde der Mittelwert berechnet. Je weniger man im Schnitt pro Attraktion und Achterbahn zahlt, desto höher die Punktzahl. Der Europa-Park erreichte hier 4,43 Punkte, Disneyland 1,49. Sprich: Im Disneyland müssen Besucher durchschnittlich deutlich mehr für eine Attraktion blechen, als sie es im Europa-Park und den anderen Parks im Ranking tun.

Tripsdrill schafft es in die Top 25 der besten Freizeitparks in Europa

Auch ein anderer Park aus dem Ländle hat es ins Ranking ganz nach vorne geschafft. Der Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn (Kreis Heilbronn) sicherte sich einen souveränen 21. Platz:

Platz Freizeitpark Punktzahl gesamt 1 Europa-Park (Deutschland) 21,84 2 Efteling (Holland) 21,05 3 Disneyland Paris (Frankreich) 20,61 4 PortAventura World (Spanien) 20,20 5 Liseberg (Schweden) 19,97 6 Energylandia (Polen) 19,95 7 Gardaland (Italien) 19,86 8 Linnanmäki (Finnland) 19,70 9 Tivoli Kopenhagen (Dänemark) 19,21 10 Plopsaland (Belgien) 19,01 11 Phantasialand (Deutschland) 18,94 12 Parc Astérix (Frankreich) 18,92 13 Alton Towers (England) 18,83 14 Holiday Park (Deutschland) 18,78 15 Hansa-Park (Deutschland) 18,77 16 Toverland (Holland) 18,74 17 Heide-Park (Deutschland) 18,67 18 Mirabilandia (Italien) 18,59 19 Gröna Lund (Schweden) 18,55 20 Djurs Sommerland (Dänemark) 18,48 21 Erlebnispark Tripsdrill (Deutschland) 18,48 22 Fort Fun Abenteuerland (Deutschland) 18,44 23 Bayern-Park (Deutschland) 18,22 24 Movie Park Germany (Deutschland) 18,20 25 Le PAL (Frankreich) 18,15

Quelle: www.travelcircus.de

Besonders Europa-Park-Fans, die sich wegen erhöhter Preise vom Park abwendeten, dürften angesichts des Rankings hellhörig werden. So zeigt sich: Unter den Top 25 der besten Parks in Europa liegt der Europa-Park in Sachen Preis-Leistung an fünfter Stelle. Es gibt also viele andere Parks, die für ihre Eintrittspreise deutlich weniger bieten, als es die Ruster tun. Dass der Europa-Park die Eintrittspreise 2022 erneut erhöht hat, hatte offenbar keinen Einfluss auf dieses positive Ergebnis.