Christian sammelt Spenden für speziellen Rollstuhl - „ich könnte endlich mehr Lebensqualität haben“

Von: Franziska Vystrcil

Teilen

Seit drei Jahren ist Christian Amelia auf den Rollstuhl angewiesen. Mithilfe von Spenden will er sich den Traum eines neuen Rollstuhls erfüllen, mit dem er unter anderem Treppen steigen kann. © Christian Amelia

Nach einem Unfall ist Christian Amelia auf einen Rollstuhl angewiesen. Jede noch so kleine Stufe stellt ein Hindernis für ihn dar. Ein spezieller Rollstuhl könnte helfen.

Bietigheim-Bissingen - Ein tragischer Vorfall vor drei Jahren stellte das Leben von Christian Amelia auf den Kopf. Seit einem Unfall ist der 25-Jährige aus Baden-Württemberg querschnittsgelähmt. Während er seine Arme etwas bewegen kann, ist ihm das mit seinen Händen nicht mehr möglich. Der junge Mann aus Bietigheim (Landkreis Ludwigsburg) ist daher rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen. Doch Christian Amelia will wieder die Kontrolle über sein Leben zurückerlangen, auch wenn es nur über einen kleinen Teil ist, wie BW24* berichtet.

Um Geld für einen speziellen Rollstuhl zu sammeln, hat der Bietigheimer eine Spendenaktion ins Leben gerufen. 43.000 Euro benötigt er, um den Rollstuhl zu finanzieren. Mit diesem könnte Christian Amelia wieder selbstständig Treppen steigen, am Leben teilnehmen. „Ich wäre endlich wieder freier und könnte selbstbestimmter unterwegs sein“, sagt er selbst.

Bietigheimer startet Spendenaktion: Barrierefreiheit stellt Christian Amelia vor Herausforderungen

Über die Spendenplattform „gofundme“ hat Christian Amelia die Aktion mit dem Titel „Damit eine Treppe kein Hindernis mehr ist“ gestartet. Auf der Seite berichtet er auch von seinem Schicksal. „Der Grad meiner Lähmung beträgt C4/C5, was bedeutet, dass ich von Fuß- bis Brusthöhe gelähmt bin. Da hiervon alle meine vier Gliedmaßen betroffen sind, spricht man bei dieser Form von Lähmung von Tetraplegie“, schreibt er auf seiner Spendenseite.

Nach etwas zu greifen oder etwas zu halten ist für den 25-Jährigen seit seinem Unfall unvorstellbar. Bei alltäglichen Dingen, die zuvor kein Problem darstellten, braucht er nun Unterstützung. Eine Assistenzkraft kümmert sich rund um die Uhr um Christian, füttert und duscht ihn und versorgt den Haushalt.

Letzten Sommer beendete Christian Amelia erfolgreich seine Ausbildung zum Mediengestalter mit Schwerpunkt Film und Audiovision. Nun ist er auf der Suche nach einer Anstellung. © Christian Amelia

Dank einer Mundsteuerung für seinen PC kann er seiner Leidenschaft, der Film- und VR-Animation, weiter nachgehen. „So war es mir auch möglich, letzten Sommer meine Ausbildung zum Mediengestalter mit Schwerpunkt Film und Audiovision erfolgreich zu beenden“, berichtet er stolz. Sein großer Traum: einen Job als Mediengestalter. Doch seine Behinderung stellt sich als großes Hindernis dar. „Ein ausschlaggebendes Kriterium bei der Jobsuche stellt für mich Barrierefreiheit dar. Ohne einen Aufzug im Gebäude, der ausreichend groß ist, dass ich mit meinem Rollstuhl auch Platz finde, sind die meisten Jobs für mich nicht möglich“, schreibt er.

Wenn der Alltag zur Herausforderung wird: Treppensteigen ist Christian Amelia unmöglich

Mit seinem aktuellen Rollstuhl kann Christian Amelia den Alltag kaum bewältigen. Er ist auf Begleitung angewiesen, da er im mechanischen Rollstuhl geschoben werden muss. Zwar kann er an den Rollstuhl einen Treppensteiger befestigen, dieser muss allerdings separat transportiert werden. „Da meine Assistenzkraft diesen nicht zusätzlich zu mir im Rollstuhl tragen und schieben kann, ist es in der Regel nötig, dass jemand den Treppensteiger mit dem Auto abholt, zum Zielort transportiert und wieder zu mir zurückbringt. Das ist leider nur in besonderen Situationen möglich und nicht umzusetzen im Rahmen eines Jobs.“

Lesen Sie auch Selenskyj fordert Putins Soldaten zur Fahnenflucht auf: „Hatten sie nicht erwartet“ Der Widerstand der Ukrainer zeigt Wirkung auf Putin, ist sich ihr Präsident Selenskyj sicher. Bringen neue Ukraine-Russland-Verhandlungen einen Fortschritt? Der News-Ticker. Selenskyj fordert Putins Soldaten zur Fahnenflucht auf: „Hatten sie nicht erwartet“ Polen fordert Einsatz der Nato im Ukraine-Krieg: „Diese Mission kann keine unbewaffnete sein“ Die Verhandlungen im Ukraine-Krieg gehen weiter. Warschau fordert ein Eingreifen der Nato - von einer „Friedensmission“ ist die Rede. News-Ticker. Polen fordert Einsatz der Nato im Ukraine-Krieg: „Diese Mission kann keine unbewaffnete sein“

Doch der neue Rollstuhl wäre nicht nur für einen Job wichtig. Mit ihm könnte Christian Amelia auch seine Freundin, Mutter und seinen Freundeskreis wieder besuchen. Das war ihm bisher kaum möglich. „Bei meiner Freundin, mit der ich nun schon seit mehr als einem Jahr zusammen bin, war ich erst ein einziges Mal zu Hause“, berichtet er.

Barrierefreiheit ist für viele Menschen und in vielen Lebensbereichen noch immer ein Problem. Über fehlende Rollstuhl-gerechte Einkaufswagen beschwerte sich auch eine Kaufland-Kundin.

Spezieller Rollstuhl könnte dem 25-Jährigen seine Unabhängigkeit zurückgeben

Ein spezieller Rollstuhl könnte ihm Unabhängigkeit und Spontanität zurückgeben, wie er selbst sagt: der sogenannte Scewo BRO Elektrorollstuhl mit integrierter Treppensteigerfunktion. Der Rollstuhl vereint die Vorteile des elektrischen Rollstuhls mit denen des mechanischen mit Treppensteiger. Christian Amelia ist ihn bereits probegefahren und war begeistert. „Ich könnte endlich wieder mehr Lebensqualität haben und mich ein Stückchen normaler fühlen.“

Sozialamt und Krankenkasse lehnen die Finanzierung des Scewo Bro jedoch ab. Aus eigener Tasche kann der Bietigheimer den Rollstuhl nicht finanzieren. Darum ist er auf jede noch so kleine Spende angewiesen. „Dieser Rollstuhl würde mein Leben von Grund auf verändern. Deswegen freue ich mich über jede Unterstützung, die mir ein selbstbestimmtes, freies Leben ermöglicht.“ Spenden werden aktuell auch für heimatlose Haustiere aus der Ukraine gesucht.

15.665 Euro (Stand: 16. März 2022) kamen für den Rollstuhl bereits zusammen. Bis zum Ziel von 43.000 Euro ist es noch ein weiter Weg. Wer Christian Amelia helfen möchte, kann dies auf seiner gofundme-Spendenseite tun. *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.