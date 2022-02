Bluttat in Ulm: Macheten-Angriff? Mehrere Verletzte - Großeinsatz der Polizei läuft

Von: Patrick Mayer

Rettungskräfte im Einsatz: In Ulm gab es offenbar einen Macheten-Angriff auf offener Straße. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

In Ulm kommt es in der Innenstadt zu einer blutigen Auseinandersetzung. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es soll mehrere Verletzte geben.

Update vom 14. Februar, 20.10 Uhr: Blutige Auseinandersetzung in Ulm*: Bei einem Streit sind laut der Polizei am Montagabend mehrere Menschen verletzt worden. Dabei sei ein Messer oder ähnlicher Gegenstand im Spiel gewesen. Die Südwest Presse berichtet von einem Macheten-Angriff. Über die Schwere der Verletzungen konnte ein Polizeisprecher zunächst noch nichts sagen.

Wie er jedoch mitteilte, sind Beteiligte der Auseinandersetzung geflüchtet. „Wir gehen davon aus, dass Beteiligte mit einem Auto geflohen sind“, erklärte ein Polizeisprecher. Es werde unter anderem mit einem Polizeihubschrauber nach ihnen gefahndet. Zwischen mehreren Mitgliedern einer oder zwei Gruppen soll ein Streit ausgebrochen sein. Fotos zeigen schwer bewaffnete Beamte im Bereich des mutmaßlichen Tatorts, an dem derzeit Spuren gesichert werden. Gefahr für die Bevölkerung soll jedoch nicht bestehen.

Bluttat von Ulm: Offenbar mehrere Menschen bei Macheten-Angriff verletzt

Erstmeldung vom 14. Februar: München/Ulm - Bluttat mitten in der Innenstadt: In Ulm läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. Wie die Südwest Presse berichtet, sollen mehrere Menschen bei einem Angriff mit einer Machete verletzt worden sein. So habe ein Täter gegen 18 Uhr mehrere Menschen mit einer Waffe angegriffen.

Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm ist mindestens ein mutmaßlicher Täter vom Ort des Geschehens in der Friedenstraße nahe des Donaustadions und der Technischen Hochschule Ulm geflüchtet. Zu den Hintergründen gibt es noch keine Informationen. Auch über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt. Ein Polizeihubschrauber kreist über der schwäbischen Stadt mit ihren rund 130.000 Einwohnern. Wie Bilder zeigen, ist auch ein Sondereinsatzkommando (SEK) an der Fahndung beteiligt. Gefahr für die Bevölkerung soll jedoch nicht bestehen.

Bluttat von Ulm: Mutmaßlicher Tatort nach Auseinandersetzung abgesperrt

Die Polizei hat mittlerweile den mutmaßlichen Tatort im Bereich der Friedenstraße Ecke König-Wilhelm-Straße abgesperrt. Die Kriminaltechnik ist mit der Spurensicherung beschäftigt. Laut Südwest Presse waren am frühen Abend mindestens acht Mannschaftswagen der Polizei und drei Krankenwagen in Richtung Friedenstraße geeilt, die am Alten Friedhof entlang wenige hunderte Meter von der Donau entfernt verläuft. (pm) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA