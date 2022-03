Böhlen will doch nicht OB in Baden-Baden werden

Beate Böhlen (Bündnis 90/Die Grünen) steht im Foyer des Landtags von Baden-Württemberg. © Marijan Murat/dpa/Archiv

Beate Böhlen, Bürgerbeauftragte des Landes Baden-Württemberg und Grünen-Politikerin, will nun doch nicht Oberbürgermeisterin in Baden-Baden werden. Nachdem ihre beabsichtigte Kandidatur für Befremden bei den Grünen vor Ort gesorgt hatte, sagte sie am Mittwoch ihre Kandidatur ab. Der Kandidat der Grünen-Fraktion in Baden-Baden ist der dortige Sozialbürgermeister Roland Kaiser (56).

Baden-Baden - Er kündigte am Mittwoch an, zur Neuwahl am 27. März antreten zu wollen. Die Neuwahl ist nötig, weil am vergangenen Sonntag keiner der acht Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht hatte. In der nächsten Runde genügt die einfache Mehrheit.

Rathauschefin Margret Mergen (CDU) hatte am Dienstag nach ihrem schlechten Abschneiden ihren Rückzug mitgeteilt. Sie war bei der Wahl am vergangenen Sonntag auf 24,7 Prozent der Stimmen und damit nur auf Platz zwei gekommen. Sieger in der ersten Runde wurde Muggensturms Bürgermeister Dietmar Späth (parteilos) mit 39,6 Prozent. Grünen-Kandidat Kaiser landete mit 23,9 Prozent auf Platz drei. Die Wahlbeteiligung lag bei 41,82 Prozent. Die Bewerbungsfrist für die Neuwahl endete an diesem Mittwoch (18.00 Uhr). dpa