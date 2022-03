Längstes Lego-Schiff der Welt steht jetzt im Breuningerland Sindelfingen

Von: Sina Alonso Garcia

Im Breuningerland Sindelfingen können Kunden seit kurzem einen Weltrekord bestaunen: Mit stolzen 8,56 Metern steht hier das längste Lego-Schiff, das je gebaut wurde.

Sindelfingen - Egal ob Groß oder Klein: Lego-Bausteine ziehen so ziemlich jeden in ihren Bann. Nach der Gründung der dänischen Spielzeugmarke vor knapp 100 Jahren scheint der Hype um die bunten Steinchen einfach nicht abzureißen. In Stuttgart löste die Eröffnung eines Lego-Ladens auf der Königstraße im vergangenen Jahr Begeisterung bei Fans aus.

Nun dürfen sich Lego-Liebhaber aus der Region erneut freuen: Im Breuningerland Sindelfingen (Kreis Böblingen) wurde kürzlich das längste Lego-Schiff der Welt fertiggestellt, wie BW24* berichtet. Mit einer Länge von 8,56 Metern schlägt die „MS Breuninger“ den bisherigen Weltrekord eines Lego-Schiffs in Hongkong (8,44 Meter).

Rund 2.500 Kunden haben an dem größten Lego-Schiff der Welt im Breuningerland mitgebaut. © Breuningerland Sindelfingen (Fotomontage BW24)

Längstes Lego-Schiff der Welt im Breuningerland Sindelfingen wiegt rund eine Tonne

Zehn Tage lang hatten rund 2.500 Kunden des Einkaufszentrums unter Anleitung eines Lego-Modellbauers an dem Schiff mitgebaut. In dem einem Kreuzfahrtschiff nachempfundenen Bauwerk stecken etwa eine Million Steine.

Auf dem Deck des rund eine Tonne schweren Schiffs ist allerhand los: Lego-Menschen sonnen sich auf Liegestühlen, trinken Cocktails und versuchen sich vor den Möwen zu retten. Einige stehen an der Reling und angeln.

Breuningerland Sindelfingen: Lego-Schiff nur noch bis Samstag zu sehen

Wer der „MS Breuninger“ einen Besuch abstatten möchte, sollte sich beeilen: Das Meisterwerk wird nur noch bis zum Samstag (2. April) im Sindelfinger Breuningerland zu bewundern sein. Danach wird es wieder in Einzelteile zerlegt. *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.