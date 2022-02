Bundesversammlung: Wahlfrau gibt AFD-Kandidat kontra – „hochkant rausschmeißen“

Wählt am Sonntag einen Bundespräsidenten: Karla Spagerer (92) aus Mannheim. © Uwe Anspach/dpa

Karla Spagerer (92) aus Baden-Württemberg wählt am Sonntag einen Bundespräsidenten. Sie weiß schon ganz genau, welcher Kandidat ihre Stimme bekommt.

Am Sonntag wählt die Bundesversammlung in Berlin einen Bundespräsidenten, der die nächsten fünf Jahre das höchste Staatsamt in Deutschland begleiten soll. Unter ihnen wird Karla Spagerer aus Mannheim sein, die mit ihren 92 Jahren die älteste Wahlfrau der Bundesversammlung ist. In ihrer Stadt ist Spagerer eine bekannte Zeitzeugin, die erst seit sechs Jahren in der Politik mitmischt. Ihr Beweggrund war das Erstarken der AFD, gegen das sie ankämpfen wolle.

Umso schlimmer findet Spagerer, dass Max Otte (CDU) die Nominierung der AFD für das Amt des Bundespräsidenten angenommen habe. Dass er sich überhaupt zur Wahl stellt, findet die 92-Jährige unerhört. „Die CDU müsste ihn hochkant rausschmeißen." Sie weiß schon ganz genau, welcher Mann am Sonntag ihre Stimme bekommt. Die betreffende Person bezeichnet Spagerer als einen „sehr angenehmen Mann".