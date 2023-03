Schwäbin zeigt „Lifehack“ für den optimalen Verzehr von Butterbrezeln

Von: Sina Alonso Garcia

Teilen

„Wer mag auch nicht so viel Butter?“ In einem Videoclip zeigt eine TikTokerin, wie ihr das schwäbische Nationalgebäck am besten schmeckt. © TikTok/jessmanstumpii

Laugenbrezeln mit Butter sind im Ländle der Snack Nummer Eins. Wenn es um den Verzehr geht, hat allerdings jeder so seine eigenen Techniken. Eine TikTokerin verrät, wie man den Genuss noch steigern kann.

Stuttgart - Wenn sich die Schwaben in einer Sache einig sind, dann wohl darin, dass auf eine Brezel einfach Butter gehört. Während die einen vom Aufstrich nicht genug bekommen können, gehen andere damit lieber sparsamer um. Auch die TikTokerin jessmanstumpii ist der Meinung: Weniger ist mehr. „Ihr kennt das doch bestimmt, wenn ihr zum Bäcker geht, eine Butterbrezel holt und fett Butter drauf ist“, sagt sie in einem Video. Für alle, denen es genauso geht, hat sie einen Trick parat.

Butterbrezel-Lifehack: So gelingt der Brezel-Dip

Wie die TikTokerin in ihrem Clip mit einer backfrischen Butterbrezel demonstriert, konzentriert sich der größte Butteranteil auf den dickeren Teil des Gebäcks, berichtet BW24. „So fett Butter mal wieder!“, ärgert sie sich. Doch sie weiß sich zu helfen. Ihr Tipp: Einfach den oberen, knackigen Teil der Brezel abtrennen, den „Deckel“ des dicken, fluffigen Teils öffnen und als Dip nutzen. Ein schöner Nebeneffekt: Der knackige Teil der Brezel wird noch schmackhafter.

Zufrieden beißt die Schwäbin in ihre Brezel. „So funktioniert‘s besser“, sagt sie. „Weil: Das ist schon eine ordentliche Ladung Butter immer.“ Nicht bei allen ihrer Follower findet ihre Art des Verzehrs Anklang. „Das ist viel zu wenig Butter, da muss mehr drauf!“, schreibt etwa ein TikTok-Nutzer in der Kommentarspalte unter dem Video. Auch eine andere Nutzerin meint: „Das ist noch wenig.“ Einige User können ihre Einstellung nachvollziehen. „So mach ich es auch, wenn es zu viel ist“, schreibt eine Nutzerin.

Butterbrezel der Zukunft: Tüftler aus Baden-Württemberg stellen Maschine vor

Mit wie viel Butter eine Brezel bestrichen wird, unterscheidet sich in der Regel von Bäckerei zu Bäckerei. Je nachdem, welche Person für den Aufstrich zuständig ist, kann die Portion variieren. Tüftler aus Baden-Württemberg wollen die Butterbrezel nun mit einer Maschine revolutionieren. Das Gerät soll per Knopfdruck kalte Butter in die warme Brezel spritzen. In dem Fall wäre die Menge des Aufstrichs immer gleich.

Um die Herkunft der Brezel ranken sich verschiedene Mythen. Sowohl Bayern als auch Baden-Württemberg beanspruchen den Ursprung des beliebten Laugengebäcks jeweils für sich. BW24 geht der Frage nach, woher die Brezel wirklich kommt. Letztendlich zählt aber wohl nur eines: Es schmeckt!