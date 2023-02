„Magisch“: Im Europa-Park gibt es das weltweit erste Restaurant mit Loopings

Von: Sina Alonso Garcia

Begeistert Besucher seit mehr als zehn Jahren: Das Achterbahn-Restaurant „Food Loop“ im Europa-Park. © Europa-Park

2011 eröffnete im Europa-Park mit dem „Food Loop“ eine absolute Weltneuheit. Bis heute übt das Achterbahn-Restaurant eine nicht abreißende Faszination auf Parkbesucher aus.

Rust - Wenn es um Innovationen in Freizeitparks geht, ist der Europa-Park der Konkurrenz immer wieder einen Schritt voraus. Erst kürzlich eröffnete in Rust mit „Eatrenalin“ ein weltweit einzigartiges Erlebnisrestaurant. Bereits seit 2011 begeistert der Park seine Besucher darüber hinaus mit einem Gastro-Highlight, das für viele Fans längst zum Pflichtprogramm gehört. Im Herzen des Parks, unter dem Dach der goldblauen Pyramide im Bereich Luxemburg gelegen, lockt das Achterbahn-Restaurant „Food Loop“ mit einem spektakulären Ambiente, berichtet BW24.

Wer den „Food Loop“ betritt, staunt nicht schlecht: Glänzende Edelstahlschienen winden sich von der oberen Etage durch den ganzen Raum. Zielgerichtet steuern kleine, mit Essen beladene Wagen die Tische an. Töpfe und Flaschen sausen um enge Kurven und gelangen so an die Plätze der Besucher. Jeder Tisch verfügt über einen Touchscreen, über den die Gäste zwischen verschiedenen Speisen internationaler Küche wählen können.

Europa-Park: Blogger besuchen „Food Loop“ und geben wertvolle Tipps

Immer wieder halten Besucher das bunte Treiben im „Food Loop“ mit der Kamera fest. Auch die französischen Travelblogger „2bags2guys“ geben in einem TikTok-Video Einblicke in das Achterbahn-Restaurant. „Es handelt sich um das erste Restaurant weltweit mit Loopings“, erklären die Travelblogger. In der Regel müsse man mit bis zu einer Stunde Wartezeit rechnen. Wer allerdings erst um 16 Uhr dort essen gehe, habe gute Karten, dass er nicht anstehen müsse.

Im weiteren Verlauf des Videos betreten die Blogger das Innere der Pyramide. Die Aufnahme zeigt zahlreiche voll besetzte, runde Tische, inmitten derer jeweils geschwungene Schienen einer kleinen Achterbahn zur Decke ragen. Die Mini-Achterbahnen leuchten in grellen, bunten Farben. Am Eingang erhält jeder Besucher eine Karte für die spätere Bezahlung. „Über ein Tablet bestellt jeder dann am Tisch sein Essen“, erklären die Blogger. Neben Burger, Schnitzel mit Spätzle, Spaghetti Bolognese oder Lachsfilet finden sich auf der großen Speisekarte auch vegetarische und vegane Gerichte. Statt auf Tellern wird das Essen in kleinen Töpfchen serviert, die verschlossen und mit Gummis stabilisiert unversehrt bei den Gästen ankommen.

Food Loop „Food Loop“ eröffnete 2011 im Europa-Park-Historama als weltweit erstes Looping-Restaurant. 215 Sitzplätze auf zwei Etagen bieten einen weitläufigen Blick auf den Park. Im Innenraum des Restaurants sind historische Fotos aus der Entstehungsgeschichte des Europa-Parks zu sehen. Zudem finden Gäste eine Nachbildung eines Schaustellerwagens, in dem sich eine zusätzliche Café-Bar befindet.

„Der Preis für Essen und Trinken beläuft sich im Food Loop pro Person auf circa 15 bis 20 Euro“, sagen die Tester im Video. „Für einen Freizeitpark finden wir das angemessen.“ Ihr Fazit zum Restaurant: „Magisch.“ Auch andere Gäste ziehen nach ihrem Besuch im Food Loop ein positives Resümee. Auf Google hat das Restaurant mehr als 2.700 Rezensionen und kommt auf insgesamt 4,3 Sterne (Stand: 7. Februar 2023). Die Kommentare sprechen für sich: „Man kommt aus dem Staunen nicht heraus“, „die Atmosphäre ist atemberaubend“ oder „ein MUSS, wenn man den Europa-Park besucht“, heißt es dort.

Neben dem Food Loop begeistert auch das „Eatrenalin“ die Besucher des Europa-Parks

Dass der Food Loop nicht das letzte gastronomische Spektakel im Europa-Park bleiben wird, ist spätestens seit der Eröffnung des Erlebnisrestaurants „Eatrenalin“ klar geworden. Unsere Autorin hat das „Restaurant der Zukunft getestet“ und ist fasziniert von dem Konzept. Die Wunderwelt der Technik dürfte den Park-Betreibern in Zukunft einige Prozesse in der Gastronomie erleichtern: So wird derzeit etwa ein selbstfahrender Roboter als Bedienung im Restaurant getestet.