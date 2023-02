Wolfgang Grupp zeigt Stil: Video über seine Outfits sorgt für Begeisterung

Von: Sina Alonso Garcia

Auch mit 80 Jahren legt Trigema-Chef Wolfgang Grupp noch viel Wert auf ein gepflegtes Äußeres. Dazu gehören ganz klar seine Maßanzüge. Ein TikTok-Video zeigt seine Outfits im Laufe der Woche – und erntet auf der Plattform viel Beifall.

Burladingen - Wenn man etwas über Wolfgang Grupp mit Gewissheit sagen kann, dann, dass er immer gut angezogen ist. Der Trigema-Chef legt viel Wert auf stilvolle Kleidung und ist bekannt dafür, bei öffentlichen Auftritten stets im perfekt sitzenden Maßanzug zu erscheinen. Auch bei seinem täglichen Gang in die Firma darf ein angemessenes Outfit nicht fehlen. Ein TikTok-Video zeigt, welche Anzüge der Firmenpatriarch im Laufe einer Woche trägt, wie BW24 berichtet.

Egal, an welchem Wochentag: Wolfgang Grupps Outfit sitzt. © TikTok/trigema_de

Wolfgang Grupp: Trigema verrät, wo er seine Maßanzüge kauft

Auf dem TikTok-Kanal von Trigema, der schon einige virale Erfolge verzeichnet, erntete der Zusammenschnitt von Wolfgang Grupp viel Zuspruch. Die Social-Media-Abteilung des Unternehmens unterschrieb den Kurzclip passend mit dem Kommentar: „Tag für Tag betritt Trigema-Inhaber Wolfgang Grupp das Büro in einem eleganten Anzug.“ Unterlegt mit einer lustigen Melodie, ist das 24-sekündige Video für den Betrachter sehr unterhaltsam.

Die Klickzahlen von Grupps „Modenschau“ sprechen für sich. Bereits eine Woche nach dem Upload verzeichnet das Video 58.100 Views und mehr als 2.000 Likes (Stand: 16. Februar, 15.17 Uhr).

In den Kommentaren zollen viele Nutzer dem Trigema-Boss Respekt, dass er auch mit 80 Jahren noch so stilvoll auftritt. „Das ist die alte Schule“, „Er hat Stil und Klasse“, heißt es dort. „Ist sein Anzug auch von Trigema?“, fragt eine Userin. Das Unternehmen reagiert sofort: „Nein, seine Hemden stammen von der Reiser Manufaktur in München, seine Anzüge von Max Dietl, ebenfalls Herrenausstatter in München.“

Als Protagonist auf TikTok treibt Wolfgang Grupp Trigemas Klickzahlen in die Höhe

Dafür, dass Trigema erst seit Juni 2022 auf TikTok unterwegs ist, hat das Unternehmen schon in kurzer Zeit beachtliche Klickzahlen auf dem Kanal erreicht. Dabei fällt auf: Sobald Geschäftsführer Wolfgang Grupp als Protagonist in einem der Kurzclips auftritt, schießen die Views so richtig nach oben. Die Aufrufzahlen reichen bis zu einer halben Million Klicks pro Video. Dass er hin und wieder von seinem Social-Media-Team gefilmt wird, scheint den Trigema-Chef keineswegs zu stören. Vor der Kamera verhält er sich völlig ungezwungen und damit wie ein Profi.

Mit seiner Authentizität punktet das Trigema-Urgestein offenbar bei vielen Nutzern. Erst kürzlich begeisterte auch ein Clip auf TikTok, in dem Wolfgang Grupp der „Liebe seines Lebens“ im Büro begegnet. Zwar wird der Firmenpatriarch bis Ende 2023 das Ruder in der Firma abgeben. Einbringen will er sich laut eigenen Angaben aber weiter. Somit dürfte auch in Zukunft weiterer sympathischer Content von ihm online gehen.