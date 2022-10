„Für viele das beste Volksfest seit Jahren“: Wasen feiert grandiosen Abschluss

Von: Nadja Pohr

Teilen

Für den letzten Wasentag am Sonntag präsentierte sich das Wetter von seiner besten Seite und lockte nochmal einige Besucher auf das Cannstatter Volksfest. © Christoph Schmidt/dpa

Am Sonntag feierte das 175. Cannstatter Volksfest seinen Abschluss. Dank schönem Herbstwetter erlebten die Schausteller nochmals einen großen Andrang.

Stuttgart - Nach zweijähriger Pause aufgrund der Corona-Pandemie sehnte sich der ein oder andere das Cannstatter Volksfest in diesem Jahr wieder herbei. Tatsächlich konnte in diesem Jahr auf dem Wasen wieder gefeiert werden - und das ganz ohne Einschränkungen.

Lediglich das Wetter in Deutschland machte dem bunten Treiben in den vergangenen Tagen einen kleinen Strich durch die Rechnung. Trotz allem zeigten sich die Schausteller, Festwirte und die Veranstaltungsgesellschaft „in.Stuttgart“ mehr als zufrieden mit dem diesjährigen Wasen und zum Abschluss am Sonntag ließ man es in Stuttgart noch einmal ordentlich krachen, wie BW24 berichtet.

Cannstatter Volksfest feiert „Abschluss der Superlative“ - Schausteller erleben stärksten Tag seit Jahren

Für den letzten Wasentag am Sonntag präsentierte sich das Wetter von seiner besten Seite. Dies lockte nochmal einige Besucher nach Bad Cannstatt. Am Ende waren mehr als drei Millionen Gäste auf dem 175. Stuttgarter Volksfest, wie der Veranstalter mitteilt. „Man konnte die Sehnsucht der Besucher nach dem Volksfest förmlich spüren, wenn man auf dem Platz unterwegs war. Viele Menschen haben momentan ein Bedürfnis nach Ablenkung und Freude“, lautet das Fazit von Marcus Christen, Abteilungsleiter bei „in.Stuttgart“.

Dass zum Volksfest-Abschluss deutlich mehr los war, merkten auch die Schausteller. „Das Cannstatter Volksfest hat einen Abschluss der Superlative erlebt. Für viele Schausteller war es das beste Volksfest seit Jahren und für einige war der gestrige Samstag sogar der stärkste Tag seit Jahrzehnten. Das Cannstatter Volksfest ist zurück“, freut sich Christen weiter. Für die Schausteller und Budenbesitzer sicherlich eine große Erleichterung, nachdem im Vorfeld lange unklar war, wie das Fest gefeiert werden könnte. Mit dem traditionellen Feuerwerk ging der Cannstatter Wasen zu Ende.

Stuttgarts OB bereut Entscheidung über Wasen-Zusage nicht - „Es war richtig und gut“

Zum Abschluss des Cannstatter Wasens meldete sich auch Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) zu Wort und zeigte sich zufrieden. Dabei verteidigte er auch seine Entscheidung gegen eine coronabedingte Absage. „Es war gut und richtig, dass wir das Cannstatter Volksfest in diesem Jahr wieder durchgeführt haben“, sagte Nopper. „Wir alle brauchen in schwierigen Zeiten Zuversicht, Lebensfreude und Normalität.“

Im kommenden Jahr findet vom 22. April bis 14. Mai das 83. Stuttgarter Frühlingsfest statt. Man kann davon ausgehen, dass es dann wieder normal und nicht in einer „Light-Version“ stattfindet. Das 176. Cannstatter Volksfest findet dann vom 22. September bis 8. Oktober 2023 statt.