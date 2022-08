Neues Festzelt auf dem Cannstatter Wasen verspricht „königliche“ Atmosphäre

Von: Nadja Pohr

Die Königsalm feiert in diesem Jahr ihre Premiere auf dem Cannstatter Wasen. © Fotomontage BW24/Screenshot Facebook/Die Königsalm/IMAGO/Arnulf Hettrich

Der Aufbau für das Volksfest auf dem Cannstatter Wasen schreitet voran. Die Besucher dürfen sich auf ein neues Festzelt freuen: Die Königsalm feiert in diesem Jahr ihre Premiere.

Stuttgart - Nach und nach wird derzeit ein Festzelt nach dem anderen auf dem Cannstatter Wasen errichtet. Der Aufbau für das Volksfest ist in vollem Gange. Immerhin wird in wenigen Wochen mit dem feierlichen Fassanstich der Wasen eröffnet. Rund 260 Schausteller sollen nach zwei Jahren Coronapause für eine einzigartige Stimmung sorgen.

„Wir freuen uns darüber, dass die Festzeltbetreiber nach einer wirklich herausfordernden Zeit wieder ihrer Berufung nachgehen können“, sagte Andreas Kroll, Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart. In diesem Jahr gibt es zudem eine Premiere auf dem Wasen: Ein neues Festzelt verspricht eine „königliche“ Atmosphäre, wie BW24 berichtet.

Wirtin Nina Renoldi mit der „Königsalm“ neu auf dem Cannstatter Wasen

Neben den altbekannten Festzelten wie Göckelesmaier, Klauss & Klauss oder Schwabenwelt mischt in diesem Jahr auch die „Königsalm“ von Wirtin Nina Renoldi mit und empfängt die Gäste aus aller Welt in Stuttgart. Und wie der Name bereits andeutet, kann man hier „königlich“ feiern. Über die Homepage der Königsalm können die Plätze reserviert werden.

Das Festzelt soll mit seiner Architektur an ein großes Chalet aus den Bergen erinnern. Die Königsalm verfügt über einen großen Saal und eine Galerie im ersten Stock. Beeindruckend sind auch die unzähligen Holzverzierungen sowie die von der Familie Renoldi selbst angefertigten, handgeschnitzten und überlebensgroßen Figuren aus der Welt der Berge.

Veranstalter planen Volksfest bisher ohne Corona-Beschränkungen

Unklar ist bisher, ob das Coronavirus in Baden-Württemberg dem festlichen Treiben erneut einen Strich durch die Rechnung macht. Aktuell planen die Veranstalter noch ohne Corona-Beschränkungen. Für Oktober haben Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) jedoch bereits neue Maßnahmen für die Pandemie festgelegt. So soll beispielsweise eine Maskenpflicht im Fernverkehr und in Kliniken gelten und die Bundesländer können eigens schärfere Regeln erlassen. Vielleicht kommt die ein oder andere Einschränkung also doch noch auf die Wasen-Gäste zu.