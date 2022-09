Online-Autohändler Cazoo mit Millionenverlust: Trikotsponsor des SC Freiburg zieht sich aus EU zurück

Von: Julian Baumann

Online-Autohändler Cazoo zieht sich aus der EU zurück. Bundesligist SC Freiburg geht aber davon aus, dass der Sponsoringvertrag weiterhin erfüllt wird. © Federico Gambarini/dpa

Der Online-Gebrauchtwagenhändler Cazoo zieht sich aufgrund großer Verluste aus der EU zurück. Der SC Freiburg geht aber davon aus, dass der Sponsorenvertrag weiterhin erfüllt wird.

Freiburg/London - In jüngster Zeit spielte der Gebrauchtwagenmarkt verrückt: Gebrauchte Autos waren stellenweise teurer als neue Fahrzeuge. Unter normalen Marktbedingungen sind sie jedoch eine kostengünstigere Alternative zu einem Neuwagen. Mercedes-Benz bietet mit der Reihe „Junge Sterne“ beispielsweise hochwertige Gebrauchtwagen an. Inzwischen ist es auch überhaupt kein Problem mehr, gebrauchte oder neue Autos bequem über das Internet zu bestellen. Neben Plattformen wie „Autohero“ in Deutschland wollte auch das britische Unternehmen Cazoo in Europa durchstarten.

Der im Jahr 2018 vom britischen Geschäftsmann Alex Chesterman gegründete Online-Gebrauchtwagenhändler betrat im vergangenen Jahr den internationalen Markt und eröffnete Online-Marktplätze für gebrauchte Autos in Frankreich und Deutschland. Im Januar 2022 übernahm das Unternehmen den italienischen Autohändler Brumbrum und verkündete den Start eines Online-Marktplatzes in Spanien. Der Ausbau der Geschäfte in Europa hat das britische Unternehmen allerdings Millionensummen an Investitionen gekostet, was Cazoo nun dazu zwang, sich komplett aus der EU zurückzuziehen, wie BW24 berichtet.

Cazoo: Online-Autohändler will „eigene Liquidität erhalten“ und zieht sich aus der EU zurück

Wie der Online-Gebrauchtwagenhändler mit Hauptsitz in London am Donnerstag, 8. September, in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird sich Cazoo fortan ausschließlich auf den Heimmarkt im Vereinigten Königreich fokussieren, der in der Mitteilung als „größter Markt für Gebrauchtwagen in Europa“ bezeichnet wird. Als Grund gibt das Unternehmen an, dass der Ausbau des Geschäfts in den EU-Mitgliedsländern Cazoo hohe Investitionen gekostet habe. Dies widerspreche aber den „Prioritäten des Unternehmens, die eigene Liquidität zu erhalten und ohne zusätzliches Kapital rentabel zu werden“.

Deshalb sei man nach der Prüfung einer Reihe strategischer Optionen zu dem Ergebnis gekommen, sich ausschließlich auf das Kerngeschäft in Großbritannien zu fokussieren. „Gemäß unseres Ziels bis Ende des Jahres die Rentabilität zu erreichen, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, uns vollständig auf den großen Gebrauchtwagenmarkt im Vereinigten Königreich zu konzentrieren“, sagte Gründer und CEO Alex Chesterman. Der Automobilwoche zufolge hat das Unternehmen im ersten Halbjahr 2022 einen Verlust von 243 Millionen Pfund (rund 280 Millionen Euro) und im Vorjahr von 544 Millionen Pfund (rund 626 Millionen Euro) verkraften müssen.

Cazoo als Hautsponsor des SC Freiburg: Bundesliga-Verein geht weiterhin von Vertragserfüllung aus

Durch den nun verkündeten Rückzug aus der EU und den Fokus auf den Heimmarkt in Großbritannien soll Cazoo bis Ende 2023 rund 100 Millionen Pfund einsparen. Bis dahin will das britische Unternehmen einen ausgeglichenen Cashflow erreichen. Die Frage ist allerdings, wie sich der Rückzug aus der EU auf die Sponsorenverträge des Unternehmens auswirken wird. Cazoo ist Hauptsponsor gleich mehrerer Vereine im europäischen Spitzenfußball, darunter des FC Everton (seit der Saison 2020/21), des OSC Lille, des FC Valencia und des SC Freiburg.

Während der VfB Stuttgart noch auf seinen ersten Sieg in der laufenden Saison wartet, steht der SC Freiburg zum aktuellen Stand (9. September) auf dem ersten Platz der Bundesliga. Die Partnerschaft mit Cazoo hatten die Breisgauer erst im März verkündet. „Als neuer Haupt- und Trikotsponsor des SC Freiburg erhält Cazoo umfangreiche Werberechte bei den Spielen des Sport-Club im Europa-Park Stadion“, schrieb der Verein in einer Pressemitteilung. Neben der Profimannschaft ist Cazoo auch Trikotsponsor und Werbepartner der zweiten Mannschaft des SC Freiburg in der dritten Liga sowie Co-Sponsor der Freiburger Fußballschule.

Die Sorge, dass sich das Unternehmen auch als Sponsor aus den EU-Staaten zurückziehen wird, teilt man in Freiburg nicht. „Das Unternehmen Cazoo hat am Donnerstag, 08. September 2022, offiziell kommuniziert, sich künftig auf seinen Heimatmarkt Großbritannien zu fokussieren und sich vom europäischen Markt zurückzuziehen“, teilte der Sport-Club auf Anfrage von BW24 mit. „Cazoo hat einen gültigen Vertrag als Haupt- und Trikotsponsor des SC Freiburg. Wir gehen davon aus, dass Cazoo seine vertraglichen Verpflichtungen weiter erfüllt. Der SC Freiburg wird keine Vertragsdetails kommunizieren und sich auch an Spekulationen nicht beteiligen.“