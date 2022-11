CDU-Fraktion will Winterhilfen für Südwest-Wirtschaft

Die CDU-Fraktion will die Unternehmen im Land mit Winterhilfen entlasten. Fraktionschef Manuel Hagel und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sprachen am Montag mit Wirtschaftsverbänden über konkrete Maßnahmen, wie die Deutsche Presse-Agentur in Stuttgart erfuhr. Man wolle noch diese Woche konkrete Hilfen aufs Gleis setzen und damit die Lücke schließen, die die Hilfsprogramme des Bundes hinterließen, teilte Hagel anschließend mit.

Stuttgart - Wie umfassend das Hilfsprogramm sein wird, war zunächst noch unklar.

„Diese Brücke soll nach unseren Vorstellungen in einem ersten Schritt aus einem schnellen Landesliquiditätsprogramm mit Zins- und Tilgungserleichterungen, mit effizientem Antragsverfahren bestehen, Krisenberatung für Unternehmen und ein Investitionsprogramm für energiesparende Investitionen beinhalten“, betonte Hagel. Die bisher angekündigten Hilfen des Bundes kämen mit großer Verspätung und für viele zu spät. „Mit der kurzfristigen Winterhilfe wollen wir die Schwächen des Entlastungsprogramms des Bundes sinnvoll ergänzen. Unsere Unternehmen brauchen jetzt ein starkes und entschlossenes Signal der Unterstützung. Das werden wir liefern.“ dpa