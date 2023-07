CDU-Politiker Specht wird neuer Mannheimer Oberbürgermeister

Peter Kurz (r, SPD), Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, spricht vor dem Ratssaal des Stadthaus N 1 mit Christian Specht (CDU). © Uwe Anspach/dpa

In einem knappen Kopf-an-Kopf-Rennen hat CDU-Politiker Christian Specht die Oberbürgermeisterwahl in Mannheim gewonnen. Damit verliert die SPD die Rathausspitze in der zweitgrößten Stadt in Baden-Württemberg nach mehr als 50 Jahren.

Mannheim - Der Kandidat der Sozialdemokraten, Thorsten Riehle, konnte im Vergleich zum ersten Wahlgang Mitte Juni zwar deutlich an Stimmen dazugewinnen und bekam am Sonntag bei der Neuwahl nach vorläufigen Zahlen 48,70 Prozent. CDU-Konkurrent Specht, derzeit Mannheims Erster Bürgermeister, erhielt allerdings 49,90 Prozent der Stimmen.

Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Stadt bei 30,89 Prozent. Rund 235.000 Menschen waren zur Wahl aufgerufen gewesen. Das amtliche Endergebnis soll erst in einigen Tagen festgestellt werden.

Der 56-jährige Specht hatte beim ersten Wahlgang noch deutlich vorn gelegen. Damals fehlte ihm aber die absolute Mehrheit der Stimmen. Dieses Mal gewann der Kandidat mit den meisten Stimmen.

Anders als im ersten Wahlgang waren die Kandidaten unter anderem von Grünen und Linkspartei, Raymond Fojkar und Isabell Belser, nicht mehr angetreten. Sie hatten fast 18,8 Prozent der Stimmen auf sich vereint - mehr als der Abstand zwischen Riehle und Specht betragen hatte. Amtsinhaber Peter Kurz (SPD) scheidet nach 16 Jahren aus. dpa