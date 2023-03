„Das kam unerwartet“: Chinesin wohnt seit 4 Jahren in Stuttgart und spricht „echt gut“ Schwäbisch

Von: Sina Alonso Garcia

Für eine „Neigschmegde“ ist Chinesin Elain Xu schon sehr vertraut mit der schwäbischen Redensart. © elainxude/TikTok

Die Chinesin Elain Xu lebt seit vier Jahren in Stuttgart. Wie sie auf TikTok berichtet, habe sie sich im Schwabenland einen schwäbisch angehauchten Akzent zugelegt. Ihre Follower zollen ihr dafür Respekt.

Stuttgart - Auf TikTok folgen ihr knapp 60.000 Menschen (Stand: 1. März 2023) und lieben sie für ihre unterhaltsamen und sympathischen Videos: Die Chinesin Elain Xu, die seit fünf Jahren in Deutschland lebt, ist bekannt für ihre Gastro-Tipps sowie ihre lustigen Sketche. Vor vier Jahren verschlug es Xu nach Stuttgart, wo sie seither die besten asiatischen Restaurants ausfindig macht und mit ihren Followern teilt. Von ihren Fans wird sie vor allem für ihre offene und humorvolle Art geschätzt. Doch das ist offenbar noch nicht alles: Zuletzt witzelte Xu darüber, dass ihre Follower bei ihr einen schwäbischen Akzent bemerkt hätten, den sie sich wohl während ihrer Zeit im Ländle antrainiert hat, berichtet BW24.

Chinesin in Stuttgart begeistert mit TikTok-Videos auf Schwäbisch: „Ha des kosch du aber guad“

„Manche von euch in meinem Livestream sagen, dass ich einen schwäbischen Akzent habe, gell?“, sagt Xu in einem TikTok-Video. „Aber noi, i schwätz doch gar koi schwäbisch et.“ In einigen weiteren Clips kokettiert Xu mit ihrer Rolle als „neigschmegde“ Schwäbin. Auf TikTok kommt das ziemlich gut an. Zahlreiche Nutzer zollen Xu Respekt für ihre Aussprache. „Das kam unerwartet“, schreibt ein User unter einem ihrer Clips. „Ha des kosch du aber guad“, „echt gut“, „das hört sich genial an“, „einwandfrei“, kommentieren weitere Nutzer.

Während der schwäbische Dialekt in der Landeshauptstadt der Schwaben gefeiert wird, findet er in anderen Bundesländern eher weniger Anklang. Erst kürzlich musste eine Schwäbin, die nach Hamburg zog, erleben, wie ihre Aussprache dort belächelt wurde. Wenn Schwaben allerdings im Ausland aufeinandertreffen, steht fest: Sie halten zusammen – so berichtete es kürzlich der aus Stuttgart stammende Komiker Aurel Mertz.