Corona in Baden-Württemberg: Land will strengere Regeln für den Herbst

Das Landeswappen Baden-Württembergs ist auf einem Schild vor dem Landtag zu sehen. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Wie wird der Corona-Herbst? Die Lage sei beherrschbar, sagt jetzt Gesundheitsminister Manne Lucha. Lesen Sie hier, wie die Politik rechtzeitig mit Maskenpflicht und Co. reagieren möchte:

Baden-Württemberg - Sommer, Sonne, Ausgangssperre? Hatten wir, da war doch was. Zwei Jahre lang hat uns das Coronavirus den Sommerspaß weitestgehend verdorben. So langsam aber sicher kehren nun bis auf wenige Ausnahmen Normalität und Alltag zurück. Die Menschen in Baden-Württemberg trauen sich wieder nach draußen. Nur: Was bringt der Herbst? Weil eben das keiner so genau vorhersagen kann, will das Land vorbereitende Maßnahmen treffen.

Ob in Baden-Württemberg aufgrund der Corona-Pandemie bald wieder Maskenpflicht, 2G-Regel und Ausgangssperren drohen, verrät HEIDELBERG24.

Die Corona-Lage sei unter Umständen auch im Herbst beherrschbar, sagt zumindest Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Dienstag (21. Juni) in Stuttgart. (mko)