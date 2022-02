Corona-Verordnung Baden-Württemberg: Was ab Mittwoch, 23. Februar, gilt

Teilen

Ab dem 23. Februar 2022 ändern sich für Baden-Württemberg die Corona-Regeln. (Symbolbild) © Danny Gohlke/dpa/Symbolbild

Nach dem Bund-Länder-Gipfel sollen die Corona-Regeln für Baden-Württemberg schon in dieser Woche gelockert werden. Alle Infos hier:

Mehr zum Thema Lockerungen in BW: Diese Corona-Regeln gelten ab Mittwoch

Deutschland öffnet – mit dieser Erkenntnis endete am Mittwoch (16. Februar 2022) der Corona-Gipfel von Bund und Ländern. Bis zum 20. März sollen demnach in drei Schritten die meisten tiefgreifenden Corona-Maßnahmen fallen. In Baden-Württemberg beginnt die erste Lockerungs-Phase eine Woche später. Die genauen Regeln, die ab dem 23. Februar 2022 gelten, hat echo24.de* zusammengefasst.*

Wie Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann nun im Landtag erklärte, wird der Südwesten sein bisheriges Stufensystem beibehalten, allerdings die auslösenden Werte anpassen – sie stützen sich auf Hospitalisierungsinzidenz und Belegung der Intensivbetten durch Corona-Patienten im Land. Laut Kretschmann gilt dann ab Mittwoch voraussichtlich zunächst die Warnstufe. *echo24.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.