Defekter Bundeswehr-Hubschrauber auf Acker gestrandet

Ein Transporthubschrauber der Luftwaffe ist wegen eines Defekts auf einem Acker bei Blaustein in der Nähe von Ulm gestrandet. Bereits während eines Ausbildungsflugs am Montag sei ein Hydrauliksystem ausgefallen und die Besatzung habe eine Sonderlandung vornehmen müssen, sagte ein Sprecher der Luftwaffe am Donnerstag. Der Besatzung sei dabei nichts passiert und auch für Anwohner oder Passanten habe keine Gefahr bestanden.

Blaustein - Die rund 50 Jahre alte Maschine des Typs „CH-53“ gehört demnach zum Hubschraubergeschwader 64, das im nahe gelegenen Laupheim stationiert ist. Techniker der Luftwaffe versuchten seit Tagen vergeblich, den Ausfall zu beheben, sagte der Sprecher.

Ein Transport des großen und schweren Hubschraubers über die Straße sei sehr aufwendig. Deshalb sei es weiter das Ziel, die Maschine wieder flugfertig zu machen. Der Vorfall komme für die Luftwaffe nicht überraschend, sagte der Sprecher. In den vergangenen Jahren habe es immer mehr Ausfälle bei dem in die Jahre gekommenen Hubschrauber-Modell gegeben, für das bereits ein Nachfolger beschafft werden solle. dpa