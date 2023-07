Der Südwesten schwitzt: 37,2 Grad in Neckarwestheim

Wegwarten stehen am Rand einer Straße im Gegegnlicht der Morgensonne. © Felix Kästle/dpa

Baden-Württemberg erlebt das bislang heißeste Wochenende des Jahres. 37,2 Grad Celsius wurden am Sonntagnachmittag in Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) gemessen, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart sagte. Das ist nur ein vorläufiger Spitzenwert, denn erfahrungsgemäß erreichen die Temperaturen erst am späteren Nachmittag ihren Höchstwert.

Stuttgart - In Waghäusel (Landkreis Karlsruhe) kletterten die Temperaturen am Sonntag gegen 14.00 Uhr auf 36,9 Grad, nachdem dort bereits am Samstag nach vorläufigen DWD-Angaben die höchste Temperatur im Südwesten gemessen worden war: 34,8 Grad.

Selbst der Feldberg bot nur geringe Abkühlung: 24 Grad wurden am Sonntagnachmittag auf 1486 Metern Seehöhe im Schwarzwald gemessen. Mehr als 35 Grad wurden auch in Karlsruhe und in Mannheim registriert.

Am späteren Sonntagnachmittag und abends kann es zu einzelnen lokalen Schauern und Gewittern kommen. In der Nacht zum Montag sind Tropennächte möglich. Das bedeutet, dass die Temperaturen nicht unter zwanzig Grad sinken. Die hohen Temperaturen sollen bis Dienstag anhalten. Der DWD sprach eine landesweite Hitzewarnung aus. Die Menschen sollen sich zudem vor gesundheitsgefährdender UV-Strahlung in Acht nehmen. dpa