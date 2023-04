Tödlicher Angriff in BaWü: Immer wieder Schüsse in Stuttgart – Vorfälle in Region häufen sich

Von: Jennifer Lanzinger

Polizisten suchen in Asperg nach Spuren am Tatort. © Andreas Rosar/dpa

Nach den tödlichen Schüssen in Asperg, Baden-Württemberg, wird klar: die Region rund um Stuttgart rückte in der jüngsten Vergangenheit einige Male in den Fokus der Ermittler.

Asperg – Nach den tödlichen Schüssen in Asperg in der Region Stuttgart in Baden-Württemberg herrscht auch am Tag nach der Tat Entsetzen und Ratlosigkeit in der Region. In der Nacht zum Samstag fielen kurz vor 1 Uhr Schüsse, ein 18-Jähriger wurde tödlich getroffen. Ein weiterer Teenager, ebenfalls 18 Jahre alt, überlebte schwer verletzt. Zahlreiche Menschen alarmierten die Polizei, nachdem die Schüsse durch die Nacht gehallt waren. Staatsanwaltschaft und Polizei veröffentlichen in den Stunden nach der Tat jedoch nur wenige Details.

Tödliche Schüsse in Asperg: Festnahme zunächst weder bestätigt noch dementiert

Wie die dpa berichtet, untersuchten Ermittler den Schotterparkplatz mitten in Asperg auch mehr als zwölf Stunden nach der Tat. Ob in dem rätselhaften Fall tatsächlich eine Person festgenommen wurde, wollte ein Polizeisprecher auf Anfrage der dpa weder bestätigen noch dementieren. Geht es nach der Bild, soll diese noch am Samstag erfolgt sein. Bei dem Festgenommenen handele es sich demnach um einen jungen Mann aus der Region. Offiziell bestätigt wurde dies zunächst nicht. Am Sonntag erklärte dann ein Polizeisprecher, dass am frühen Samstagabend an einem Wohnhaus tatsächlich ein Mann abgeführt worden sei.

Es gebe einen Zusammenhang zu der Bluttat vom frühen Samstagmorgen, bei der ein 18-Jähriger getötet und ein weiterer 18-Jähriger schwer verletzt worden war. Ob der Festgenommene tatverdächtig ist, wollte der Sprecher mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht sagen.

Ereignet hatte sich die tödliche Tat in der Nacht zum Samstag, 8. April, auf einem Schotterparkplatz in der Region Stuttgart. Damit reiht sich die Tat ein in eine Reihe von Vorfällen, die in der jüngsten Vergangenheit für Aufsehen sorgten. Asperg liegt rund 20 Kilometer von Stuttgart entfernt. In den vergangenen Wochen hatte es rund um die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg immer wieder Vorfälle mit Schüssen auf Menschen gegeben. Erst am Donnerstag wurde bekannt, dass zwei junge Männer nach Schüssen auf einen Gastwirt in Plochingen im Landkreis Esslingen festgenommen wurden.

Tödlicher Angriff in BaWü: Immer wieder Schüsse in Stuttgart – Vorfälle in Region häufen sich

Das Landeskriminalamt hatte eine Ermittlungsgruppe gegründet, nachdem sich ähnliche Vorfälle in den vergangenen Wochen in der Region Stuttgart/Göppingen gehäuft hatten. Es gab mehrere Verletzte. Die gemeinsame Untersuchung soll helfen, Zusammenhänge zu erkennen.

Im jüngsten Plochinger Fall hatten die Fahnder den Angaben nach schon am Tattag Erfolg und konnten die Männer festnehmen. Die 22-Jährigen seien dann am Montag in Untersuchungshaft gekommen. Sie sollen mehrfach auf die Gaststätte geschossen haben. Deren 34 Jahre alter Besitzer wurde verletzt. Er konnte das Krankenhaus schnell wieder verlassen.

Eine ähnliche Tat ereignete sich kurz zuvor: Erst am 25. Februar war ebenfalls in Plochingen ein anderer Gastwirt angeschossen worden. Der Mann war wohl aber eher ein Zufallsopfer: Der 66-Jährige hatte nach damaligen Angaben nachts mit Gästen das Lokal verlassen, weil Geräusche von zerbrechendem Glas zu hören gewesen waren. Als die Gruppe zwei maskierte Personen vor einem beschädigten Fenster eines Friseurgeschäftes bemerkte, sprach sie die Verdächtigen an. Daraufhin habe einer der beiden Unbekannten geschossen - und den 66-Jährigen getroffen. Er wurde schwer verletzt.

Auch im Februar und März: Zahlreiche Vorfälle mit Schusswaffen in Region rund um Stuttgart

Weitere Vorfälle mit Schüssen ereigneten sich in den Wochen zuvor: Ende Februar war aus einem fahrenden Auto heraus auf eine 21-Jährige in Eislingen/Fils (Landkreis Göppingen) geschossen worden. Sie wurde am Bein verletzt. Mitte März schossen dann Unbekannte in Stuttgart einen 32-Jährigen an. Ebenfalls im vergangenen Monat wurde ein Mann in Hattenhofen (Landkreis Göppingen) angeschossen.

Bürgermeister von Asperg äußert sich nach tödlichen Schüssen

Zu möglichen Zusammenhängen der Taten äußerten sich Staatsanwaltschaft und Polizei bilslang nicht. Ermittelt werde in alle Richtungen. Nach Angaben von Aspergs Bürgermeister Christian Eiberger (parteilos) steht die Bevölkerung der Stadt nach der jüngsten und auch tödlichen Tat unter Schock. „Das ist eine neue Dimension von Gewalt, die ich mir nicht hätte vorstellen können“, sagte Eiberger. Der Tatort befinde sich mitten im Ort.

Der Tatort, ein Schotterparkplatz, sei nicht als typischer Treffpunkt für junge Leute bekannt gewesen, sagte Eiberger. Er sei in der Nacht von der Feuerwehr alarmiert worden und habe sich in den frühen Morgenstunden ein Bild von der Lage gemacht. Er hoffe nun auf einen schnellen Fahndungserfolg der Polizei. Es sei wichtig, dass das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung wieder hergestellt werde.