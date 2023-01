Vermisstenfall in BaWü: Wo ist Julia? Polizei veröffentlicht letztes Lebenszeichen vom Bahnhof

Von: Martina Lippl

Wer hat Julia gesehen? Die Polizei sucht mit diesen Fotos nach der 16-jährigen Schülerin. © Polizei

Wer hat Julia aus Remshalden (Baden-Württemberg) gesehen? Von der 16-jährigen Schülerin fehlt jede Spur. Sie wollte zur Schule und kam dort nie an.

Stuttgart – Seit fast einer Woche ist Julia aus Remshalden-Grunbach (Baden-Württemberg) verschwunden. Die 16-Jährige machte sich am Dienstag auf den Weg zur Schule. Doch das Mädchen kam dort nie an.

Die Polizei sucht nun einen wichtigen Zeugen. „Dieser Mann könnte Wahrnehmungen gemacht haben, die für die weitere Suche immens wichtig sein könnten“, teilt die Polizei mit. Der Mann hielt sich demnach zeitgleich mit dem vermissten Mädchen am Dienstagmorgen beim Bahnhof in Kirchheim unter Teck auf. Der Mann sei auch in die Teckbahn nach Lenningen eingestiegen. „Der Mann hatte sich vor dem Einsteigen in den Zug schon geraume Zeit am Bahnsteig aufgehalten und telefonierte dort“, so die Polizei.

Wo ist Julia aus Remshalden? Polizei sucht jetzt wichtigen Zeugen

Offenbar haben die Ermittler den wichtigen Zeugen auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera ausgemacht. Eine dieser Kameras hat auch Julia gefilmt. Einen Screenshot davon hat die Polizei im Rahmen ihrer Suchaktion veröffentlicht. Es ist wohl das letzte Lebenszeichen von der 16-Jährigen. Die vermisste Julia ist darauf am Bahnhof Kirchheim unter Teck zu sehen.

Der Mann trug nach Angaben der Polizei eine Wintermütze, möglicherweise in braun, eine schwarze Winterjacke mit Kapuze, eine schwarze Jogginghose mit vier weißen Applikationen auf der Oberschenkelaußenseite, dunkle Sportschuhe mit weißen Sohlen. Der gesuchte Zeuge hatte auch einen dunklen Rucksack dabei.

„Der gesuchte Zeuge wird gebeten, sich umgehend mit der Kripo Waiblingen in Verbindung zu setzen“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Polizei veröffentlicht ein Foto der vermissten Julia. Das Foto rechts zeigt die Schülerin am Bahnhof am Tag ihres Verschwindens. Danach verliert sich jede Spur. © Polizei

Vermisstenfall Julia: Was bisher bekannt ist

Die 16-jährige Julia aus Remshalden wird seit dem Dienstagmorgen (24. Januar 2023) vermisst. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach der Schülerin. Sie verließ an diesem Morgen die Wohnung ihrer Eltern. An ihrer Schule in Stuttgart-Sommerrain kam sie am Dienstag nicht an.

Der Polizei liegen eigenen Angaben zufolge vage Informationen vor, dass das Mädchen ihren Lebenskreis bewusst verlassen haben könnte und sich bei Kirchheim unter Teck bzw. in der Gemeinde Lenningen aufhalten könnte. Das Verschwinden gilt jedoch für die Jugendliche nach Polizeiangaben als „untypisch“.

Julia verließ um 6.30 Uhr am Dienstagmorgen (24. Januar 2023) die Wohnung der Eltern.

Um 9.17 Uhr ist Julia in die Teckbahn nach Oberlenningen gestiegen.

Unklar ist zunächst, wo Julia aus dem Zug stieg. Auch ist bislang unbekannt, ob die 16-Jährige in Begleitung gewesen ist.

Wer hat Julia W. gesehen? Polizei sucht weiter nach Zeugen

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Julia geben kann, wird gebeten, sich an die Kripo Waiblingen oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Der Fahndungsaufruf der Polizei ist unter diesem Link abrufbar.

Julia ist nach Polizeiangaben etwa 1,60 Meter groß und wiegt ca. 50 Kilogramm. Sie hat lange braune Haare, eine Zahnspange und ist Brillenträgerin. Bekleidet war sie mutmaßlich mit einer braunen Winterjacke mit Fellbesatz an der Kapuze sowie mit schwarzen Winterstiefeln.

Die Jugendliche hatte nach Angaben der Polizei offenbar einen Rucksack dabei. Auf den Bildern der Überwachungskamera ist zu sehen, dass Julia den Rucksack am Bahnhof auf dem Rücken trug.

