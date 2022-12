Neue Prestige-Bahnstrecke zur Grenze Bayerns erwischt Pannen-Start - „Tut uns selber leid“

6. Dezember: Ein ICE-Zug (r) und ein Regionalzug (l) stehen auf der Bahn-Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm auf der Filstalbrücke. Ab dem 11. Dezember ging die Schnellfahrstrecke Wendlingen-Ulm in Betrieb. © Christoph Schmidt/dpa

Sie sollte den Passagieren Zeit ersparen, stattdessen gab‘s Ärger und ein Heißgetränk als Entschädigung: Eine neue Prestige-Bahnstrecke an der Grenze Bayerns erwischte einen Pannen-Start.

Stuttgart - Mit viel Bohei und Prominenz haben Bund, Land und Bahn die neue Schnellstrecke zwischen Wendlingen und Ulm gefeiert. Schneller sei sie, moderner und überhaupt. Ein Lokführer hat nun gleich am zweiten Tag ohne Absicht den Fahrplan ordentlich durcheinandergebracht, wie auch BW24 berichtet. Auch sonst kam es zu Zugausfällen und Verspätungen.

Bahn-Strecke Stuttgart - Ulm: Viertelstunde Zeitersparnis - eigentlich

Eigentlich sollte die Fahrt zwischen Baden-Württembergs Landeshauptstadt Stuttgart und der Stadt Ulm an der Grenze zu Bayern um eine Viertelstunde schneller werden. Nur einen Tag nach dem Auftakt hat es auf der Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm aber bereits erhebliche Verzögerungen gegeben.

„Am ersten Tag tut uns das selber leid“

Die Bahn machte am Montagmorgen eine Rolle rückwärts: Wegen einer technischen Panne mussten Züge Richtung Stuttgart zurück nach Ulm geführt und über die alte, langsamere Strecke über die Alb geleitet werden. Züge hatten mitunter mehr als eine Stunde Verspätung. „Wir können uns nicht auf der neuen Strecke einwählen“, sagte ein Zugführer. „Am ersten Tag tut uns das selber leid.“ Fahrgästen, die lange Zeit in einem Tunnel feststeckten, wurde ein Heißgetränk als Entschädigung angeboten.

Der Grund für die Panne: Nach Angaben der Bahn hat ein Lokführer einen Fehler gemacht beim Start der neuen Zugleittechnik, des European Train Control System (ETCS). Deshalb konnte sich sein ICE auf der Neubaustrecke in Baden-Württemberg nicht mit dem Steuerungssystem des Zuges verbinden, wie eine Sprecherin der Bahn der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Die Sicherheitssysteme verhinderten die Weiterfahrt und der Zug musste umkehren.“

Zug hing im Tunnel fest

Der Zug hing im Tunnel fest, die Strecke war nach Angaben der Bahn für knapp zwei Stunden blockiert. Mehrere Regional- und Fernverkehrszüge seien über die alte Strecke umgeleitet worden. „Mittlerweile rollen die Züge wieder planmäßig“, sagte die Sprecherin am Montagmittag. Die Lokführer würden noch einmal sensibilisiert.

Nach Angaben des Unternehmens handelte es sich um eine Ausnahme: „Seit Betriebsstart am Sonntag sind 99 Prozent der Züge problemlos über die neue Strecke gefahren“, hieß es. Auf Nachfrage erklärte eine Bahnsprecherin aber, dass bei diesen 99 Prozent nur die Züge berücksichtigt würden, die auch wirklich über die Neubaustrecke gefahren sind - die umgeleiteten wurden demnach also nicht einberechnet. Bereits am Sonntag habe man laut Bahn zwei Züge umleiten müssen auf die alte Alb-Strecke - aufgrund von Verspätungen, damit man die Neubaustrecke nicht verstopfe, hieß es.

Am Montagabend dann kam es von Stuttgart nach Ulm immer noch zu Zugausfällen und zahlreichen Verspätungen auf der Strecke, das lag aber nicht an der Neubaustrecke, sondern etwa an Fahrzeugstörungen und einem Lokführerausfall, hieß es bei der Bahn.

Zug-Sicherungssystem macht teils Probleme

ETCS steht für ein neues Zug-Sicherungssystem, in das sich die Lokführer jeweils einwählen müssen, um auf der Neubaustrecke fahren zu können. Systeme wie ETCS und auch digitale Stellwerke sollen die Kapazität auf der Schiene deutlich erhöhen, etwa weil Züge damit in dichteren Abständen fahren können.

Die rund vier Milliarden Euro teure Neubaustrecke war nach zehn Jahren Bauzeit erst am Freitag feierlich von politischer Prominenz eingeweiht worden und läuft seit Sonntag mit dem neuen Fahrplan im Regelbetrieb.

Michael Theurer (v.l), der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr, der Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn AG, Richard Lutz und Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, stehen am 9.12. bei der Sonderfahrt zur feierlichen Eröffnung der Bahn Neubaustrecke Wendlingen-Ulm in Ulm vor dem Zug. Dabei fährt ein ICE-Sonderzug mit geladenen Gästen von Stuttgart aus über die Neubaustrecke von Stuttgart nach Ulm. +++ dpa-Bildfunk +++ © Bernd Weißbrod/dpa

Bund, Land, Städte und Bahn hatten eigentlich breit damit geworben, dass Züge künftig mit Höchstgeschwindigkeiten von 250 Kilometern pro Stunde über die teils steile Trasse fahren und damit auch die Fahrzeiten Richtung München und Stuttgart verkürzen würden. Die Hälfte des 60 Kilometer langen Schienenstrangs verläuft durch neu gebaute Tunnel. Auch solle sich mit der neuen Trasse das Tagesangebot zwischen Stuttgart und München um rund 20 auf 90 Fahrten verbessern.