Fruchtfliegen im OP legen Klinikum in Deutschland lahm

Von: Martina Lippl

Fruchtfliegen im OP-Saal legen Klinik in Deutschland lahm (Symbolfoto). © Robert Poorten/blickwinkel/imago

Wegen Fruchtfliegen sind OP-Säle in einem Krankenhaus in Aalen (Baden-Württemberg) seit dem Wochenende geschlossen. Notfall-OPs sind seitdem unmöglich.

Aalen – Nach dem Fund von Fruchtfliegen musste das Ostalb-Klinikum in Aalen (Baden-Württemberg) seine OP-Säle vorübergehend schließen. Seit dem Wochenende ist der Zentral-OP dicht. Im Flur des Bereichs sind Fruchtfliegen gefunden worden. Wie die Insekten in die OP-Säle gelangten, war zunächst völlig unklar.

Fruchtfliegen im OP – Kontrollsystem stellte „Auffälligkeit“ fest

Kontrollsysteme hatten am Wochenende eine Auffälligkeit im Reinluft-System registriert, die so gravierend war, dass die Räume im Zentral-OP sofort geschlossen werden mussten, teilte das Ostalb-Klinikum am Montag mit. Zum Beseitigen der Fruchtfliegen wurde eine Firma beauftragt. Nebelautomaten kamen gegen die Plagegeister zum Einsatz. Es wurde gründlich desinfiziert. Doch ein paar ungebetene Besucher tauchten auch an anderer Stelle wieder auf.

Das Fruchtfliegen-Problem sorgte anfangs für Kopfzerbrechen. Auf der Suche nach der Ursache wurde darüber spekuliert, ob im Aufenthaltsraum liegen gebliebene Nahrungsmittel die kleinen Fliegen angezogen haben könnten, erzählte der Pressesprecher des Ostalb-Klinikums Aalen RTL.

Rätsel um Fruchtfliegen im Zentral-OP – Jetzt ist klar, woher die Plagegeister stammen

Inzwischen ist das Rätsel um die Invasion der Mini-Fliegen gelöst. Die Ursache ist ein verstopfter Dachabfluss, der für einen Wasserschaden im Flachdach des OP-Gebäudes verantwortlich ist. Das berichtet der SWR unter Berufung auf einen Kliniksprecher.

Bei der Kontrolle der OPs und der Büroräume seien am Mittwoch erneut Fruchtfliegen entdeckt worden. Bei der Suche sei man auf eine noch feuchte Deckenplatte gestoßen, in der sich die Insekten eingenistet hatten. Der Büroraum sei laut dem Sprecher erneut desinfiziert worden.

Fruchtfliegen-Problem: OPs in einer Klinik in Aalen mussten vorübergehend schließen (Symbolfoto). © Maurizio Gambarini/dpa

Eine Firma sei mit der Begutachtung des Daches beauftragt worden, um sicherzustellen, dass nicht noch mehr Wasser eintritt. Operationen seien vorerst nicht möglich. „In diesem sehr sensiblen Bereich des Zentral-OPs gelten besonders hohe hygienische Anforderungen. Hier werden wir keinerlei Risiken oder Kompromisse eingehen“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Klinik, Professor Ulrich Solzbach laut dem SWR.

Das Gesundheitsamt soll am Donnerstag die Räume begutachten. Sobald die Freigabe vorliegt, könne der Zentral-OP wieder geöffnet werden. Das sei wahrscheinlich am Freitag möglich.

Fruchtfliegen machen es sich vor allem im Sommer hierzulande in vielen Küchen bequem. Die kleinen Insekten sind dann besonders lästig. Obst, Essig und Wein ziehen die Plagegeister an. Lesen Sie hier, was dagegen helfen kann. (ml)