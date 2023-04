„Völlig unzureichend“: Ver.di lehnt erstes Angebot in Tarifverhandlung im Einzelhandel in Baden-Württemberg ab

Von: Julian Baumann

Bei der Tarifverhandlung des Einzelhandels in Baden-Württemberg wurde ein erstes Angebot vorgelegt. Ver.di hat es als „unzureichend“ abgelehnt.

Stuttgart - In einer ersten Verhandlungsrunde über die Gehälter von rund 490.000 Beschäftigte im baden-württembergischen Einzel- und Versandhandel hat die Gewerkschaft Ver.di ein erstes Angebot am 14. April als „völlig unzureichend“ abgewiesen. Im Jahr 2021 hatte die Gewerkschaft erst in der fünften Verhandlungsrunde für den tarifgebundenen Einzelhandel in Baden-Württemberg eine Einigung erzielt, woraufhin die Angestellten im tarifgebunden Einzelhandel mehr Geld erhielten. Am 1. April 2022 stiegen die Gehälter um weitere 1,7 Prozent an, der Tarifabschluss ist Ende März 2023 allerdings ausgelaufen.

Als Grund, warum das erste Angebot vonseiten der Arbeitgeber entschieden abgelehnt wurde, nennt Ver.di in einer Pressemitteilung die hohen finanziellen Belastungen der Beschäftigten durch die weiterhin hohen Preise. Im Rahmen des Ukraine-Krieges waren die Preise für Lebensmittel und andere Konsumgüter rapide angestiegen und bewegen sich aktuell noch immer auf einem hohen Niveau. Das machte auch den Angestellten im Einzelhandel zu schaffen, wirkte sich auf den Umsatz der Branche allerdings positiv aus. „Dies ist eine gute Voraussetzung für kräftige und nachhaltige Entgelterhöhungen für die Beschäftigten“, so der ver.di-Verhandlungsführer Wolfgang Krüger laut Mitteilung.

Einzelhandel in Baden-Württemberg: Tarifverhandlungen im ersten Anlauf gescheitert

Der Einzelhandel in Baden-Württemberg hatte es in den vergangenen Jahren alles andere als einfach. Durch die Corona-Pandemie durften zeitweise beispielsweise nur noch Geschäfte und Läden öffnen, die den Bedarf des täglichen Lebens abdeckten. Für viele Angestellte bedeutete das monatelange Kurzarbeit und Gehaltskürzungen in einer ohnehin schwierigen Zeit. Aktuell belasten zudem die Energiekrise und die Inflation die Branche. Da der Einzel- und Versandhandel aber als notwendige Infrastruktur gilt, legten die Arbeitgeber wohl bereits am ersten Verhandlungstag ein erstes Angebot vor:

Erhöhung der Löhne und Gehälter im ersten Jahr um 3 Prozent und im zweiten Jahr um weitere 2 Prozent.

Entsprechende Anhebung der Ausbildungsvergütungen.

Zahlung einer steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1.000 Euro, zahlbar in zwei Beträgen (750 Euro im ersten Jahr, 250 Euro im zweiten Jahr). Inflationsausgleichsprämien, die bereits von Unternehmen an ihre Beschäftigten ausgezahlt wurden, sollen anrechenbar sein.

Für Unternehmen in Notlagen soll es eine tarifliche Notfallklausel geben.

Angesichts der weiterhin sehr herausfordernden Zeit sowohl für den Handel, als auch für Wirtschaft und Verbraucher stufte die Gewerkschaft das Angebot offenbar für deutlich zu niedrig ein. „Die ver.di-Verhandlungskommission bewertete dieses Angebot als völlig unzureichend und hat es einstimmig abgelehnt“, heißt es in der Mitteilung. Die Verhandlungen seien daraufhin beendet worden.

Fortsetzung der Verhandlung am 17. Mai – Ver.di will „spürbaren Druck aufbauen“

Dass Ver.di mit dem ersten Angebot nicht zufrieden sein konnte, zeigt sich anhand der Forderungen der Gewerkschaft für den Einzelhandel in Baden-Württemberg mehr als deutlich. Ver.di fordert eine Erhöhung der Löhne um 15 Prozent und eine Anhebung der Ausbildungsvergütungen um monatlich 200 Euro, die Verdopplung der Sozialzulagen. Die Arbeitgeber hatten der Mitteilung zufolge die positiven Beschreibungen der Umsatz- und Ertragssituation des Einzelhandels bestritten und kündigten einen massiven Abbau von Arbeitsplätzen an, sollte die Tarifforderung von 15 Prozent ohne Abstriche umgesetzt werden.

Ver.di Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ist eine deutsche Gewerkschaft, die im Jahr 2001 durch den Zusammenschluss von fünf Gewerkschaften entstanden ist. Sie vertritt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Branchen Dienstleistungen, Ver- und Entsorgung, Gesundheit, Soziales, Kultur und Medien sowie Finanzen. Die Gewerkschaft setzt sich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine gerechte Entlohnung ihrer Mitglieder ein. ver.di ist mit über 2 Millionen Mitgliedern eine der größten Gewerkschaften Deutschlands und gehört zu den größten Gewerkschaften Europas. Der Gewerkschaftsbeitrag richtet sich nach dem Einkommen und beträgt zwischen 0,33% und 1,5% des Bruttoeinkommens. ver.di ist Mitglied in der Europäischen Gewerkschaftsunion, der Internationale Transportarbeiter-Föderation und der IndustriALL Global Union.

Ver.di wird im nächsten Schritt die Beschäftigten in den Betrieben über den Ausgang der Verhandlungen informieren und sie zu ersten Meinungskundgaben gegenüber den Arbeitgebern aufrufen. Gegenüber BW24 erklärte Wolfgang Krüger, dass in diesem Rahmen auch Betriebsversammlungen möglich seien und dass die Mitarbeiter gegenüber den Arbeitgebern deutlich ihren Standpunkt klarmachen sollen. „Das sind Maßnahmen direkt unterhalb von Streiks“, sagte er. Eine Fortsetzung der Tarifverhandlungen ist für den 17. Mai angesetzt, bis dahin wolle Ver.di einen „spürbaren Druck aufbauen“, so Krüger.