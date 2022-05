Didavis Vertrag beim VfB Stuttgart wird nicht verlängert

Teilen

Daniel Didavi in Aktion. © Matthias Balk/dpa/Archivbild

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart plant nicht mehr mit Spielmacher Daniel Didavi. „Wir haben nach dem Ende der Saison mit Dida unsere gemeinsame Situation besprochen und sind zu dem Schluss gekommen, den auslaufenden Vertrag nicht über den Sommer hinaus zu verlängern“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat am Freitag in einer Vereinsmitteilung.

Stuttgart - Der 32 Jahre alte Didavi spielte schon als Kind und Jugendlicher für den VfB, er bestritt für die Stuttgarter 113 Bundesligaspiele und erzielte dabei 24 Tore. In der zurückliegenden Saison musste sich der während seiner Laufbahn häufig an Knieproblemen leidende Mittelfeldspieler allerdings mit einer Reservistenrolle begnügen und kam nur noch zu zehn Einsätzen, davon nur einer über die gesamte Spielzeit.

Mit Ausnahme der Saison 2011/2012, als er an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen war, und den Jahren zwischen 2016 und 2018 beim VfL Wolfsburg stand er als Profi stets für den VfB auf dem Platz. Dazu gehörten auch 19 Zweitliga-Spiele in der Saison 2019/2020. Für ihn beginne jetzt ein neues Kapitel, sagte Didavi in der Mitteilung, ohne zu erklären, ob und wo er seine Karriere fortsetzen wird. dpa