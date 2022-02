Die aktuellen Corona-Zahlen für Baden-Württemberg – flacht die Welle ab?

Coronavirus in Baden-Württemberg: Die 7-Tage-Inzidenz sinkt ganz leicht. (Symbolbild) © dpa/ Michael Bihlmayer

Die 7-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg sinkt erstmals wieder, die Hospitalisierungsinzidenz hingegen steigt. Die aktuellen Corona-Zahlen.

Das Land Baden-Württemberg denkt derzeit über Lockerungen von Corona-Maßnahmen in naher Zukunft nach. Auch die Bundesregierung diskutiert aktuell ausgiebig über eine Exit-Strategie. Denn Omikron-Infizierte scheinen bisherigen Erkenntnissen zufolge einen milderen Krankheitsverlauf haben als Corona-Patienten, die an der Ursprungsvariante oder der Delta-Mutante erkrankt sind. Aktuell wurde laut des Landesgesundheitsamtes (LGA) bei 90 Prozent der untersuchten Proben in Baden-Württemberg die Omikron-Virusvariante nachgewiesen – die Mutante ist vorherrschend.

echo24.de* berichtet im Corona-Ticker tagesaktuell über die Corona-Zahlen und Entwicklungen in Baden-Württemberg. Im Artikel werden zudem alle wichtigen Informationen und Neuigkeiten rund um das Thema Coronavirus zusammengefasst. *echo24.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.