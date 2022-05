Die Fantastischen Vier treten als Enten im Micky Maus Magazin auf - „Für uns ist das echt ein Ritterschlag“

Die Fantastischen Vier geben ein Konzert in der neuen Ausgabe des Micky Maus Magazins. © Andreas Weihs/Imago/Egmont MediaSolutions (Fotomontage BW24)

Hip-Hop-Fans und Comic-Freunde, aufgepasst: Die Fantastischen Vier geben ihr erstes Konzert im Micky Maus-Magazin. Das Heft erscheint am 13. Mai.

Stuttgart - Im neuen Micky Maus Magazin, das vom 13. Mai an am Kiosk liegt, vereint sich ein Traum von Hip-Hop- und Comic-Fans: Die Fantastischen Vier erleben in der Sonderausgabe ein musikalisches Abenteuer. Anlass ist das 33-jährige Jubiläum der Band. Leser tauchen in eine Geschichte ein, in der die aus Stuttgart stammende Gruppe persönlich in Entenhausen vorbeischaut - und dort eine turbulente Zeit hat. Die Story wurde von Frontmann Smudo und seiner Tochter Amy erdacht, wie BW24 berichtet.

„Amy, die Band und ich sind große Entenhausen-Fans und wir haben beim Entwickeln der Geschichte riesigen Spaß gehabt“, sagt Smudo. „Das ist zwar anders als ein Liedtext zu schreiben, aber unsere Hits haben wir einfach mit in die Story eingebaut. Für uns ist das echt ein Ritterschlag, mit einer eigenen Story in Entenhausen mitspielen zu dürfen - so richtig mit Entenschnabel und allem, was dazu gehört.“

Die Fantastischen Vier: Ihr erster Auftritt im Micky Maus Magazin floppt

Für alle, die schon jetzt neugierig auf die Geschichte sind, ein kleiner Vorgeschmack: In der Fanta-4-Story träumt Dagobert Duck davon, als Musikmanager seinen Reichtum zu vergrößern. Da er aber nichts von dem Business versteht und außerdem die Hexe Gundel Gaukeley ihre Finger im Spiel hat, floppt der erste Auftritt der Band. Tick, Trick und Track übernehmen kurzerhand das Marketing und die Band feiert ihren riesigen Durchbruch in Entenhausen.

Im „echten Leben“ hatten die Fantastischen Vier, genau wie die gesamte restliche Musikbranche, zuletzt mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen - und mussten einige Auftritte verschieben. Im Sommer 2020 kündigten die Fanta 4 an, dass sich alle geplanten Konzerte ihrer Jubiläumstour verschieben. Im April 2021 erklärten sie: „Liebe troye Begleiterinnen und Begleiter, leider war es zu erahnen, dass wir unsere 30-Jahre-Live-Tour aufgrund der anhaltenden Pandemie noch einmal verlegen müssen. Zusammen mit euch wollen wir unser Jubiläum gebührend feiern - verantwortungsvoll und ohne Ängste. Weil das in diesem Ausmaß 2021 nicht möglich ist, wird die Tour 2022 stattfinden. Die Termine stehen fest und die Tickets behalten ihre Gültigkeit.” Am 21. Mai 2022 startet die „Für immer 30-Jahre-Live-Tour“ in Hamburg.