„Letzte Generation“ stört Porsche-Show mit Öl – Anzugträger gegen Aktivisten

Von: Moritz Bletzinger

Die Kampagne gegen Superreiche läuft. Aktivisten der „Letzten Generation“ machen ihre Ankündigung wahr. Öl-Attacke auf eine Porsche-Show in Stuttgart.

Stuttgart – „Eure Dekadenz – unser aller Verderben“, steht auf den Schildern der Protestierenden. Die „Letzte Generation“ nimmt Superreiche ins Visier. Das kündigte die Gruppe bereits Ende Mai an, mittlerweile finden immer mehr Aktionen gegen Gutverdiener statt. Am Mittwoch (9. Juni) störten Aktivisten den Auftakt der Porsche-Jubiläumsshow „Driven by Dreams“ in Stuttgart-Zuffenhausen.

Die Klimaaktivisten blockierten am Abend die Zufahrt für Gäste. Aber: Das habe nicht so ganz geklappt, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Protest kam offenbar zu spät. Gegen 20.15 Uhr soll die Blockade-Aktion angefangen haben, aber da seien die meisten Teilnehmer schon auf dem Gelände gewesen.

Anzugträger packt sich Klimaaktivisten: „Wenn du die Sch*** hier machen musst“

Zu mindestens einer turbulenten Szene kam es aber doch. Ein Aktivist und eine Aktivistin hatten sich in die Einfahrt zu einem Parkhaus gelegt und ein Mann in Anzug versucht, sie von der Straße zu schaffen. Ein Video davon hat die „Letzte Generation“ bei Twitter geteilt.

„Hey, Sie tun mir weh“, ruft die Aktivistinnen, als der Mann an ihrem Arm zieht. „Aber, wenn du die Scheiße hier machen musst“, antwortet er. Und versucht, sich gleichzeitig den Aktivisten zu schnappen. Offenbar ist der Anzugträger ein Mitglied des Sicherheitsdiensts und will den Protestierenden den Sekundenkleber wegnehmen, bevor sie sich auf der Straße befestigen können.

Der männliche Aktivist windet sich am Boden, will dem Griff des Sicherheitsmanns entgehen. Ein zweiter Anzugträger beendet den kurzen Ringkampf. Er nimmt eine kleine Tube an sich.

„Letzte Generation“ vergießt literweise Pflanzenöl: Vier Aktivisten nach Porsche-Aktion angeblich festgenommen

Damit war der Protest aber nicht vorbei. Am späteren Abend ging die „Letzte Generation“ mit Öl gegen die Porsche-Veranstaltung vor. „Dabei wurde großflächig Pflanzenöl aus Zehn-Liter-Kanistern auf die Fahrbahn der Fahrzeug-Show vor dem Porschewerk geschüttet“, berichtet die Gruppe in einer Pressemitteilung. Dadurch habe sie den Beginn der Show verzögert. Vier Aktivisten sollen die Sicherheitsabsperrung überwunden haben und seien später von der Polizei festgenommen worden.

Seit der Razzia fährt die „Letzte Generation“ einen neuen Kurs. Weniger Straßenblockaden im normalen Verkehr, dafür mehr Protestmärsche und gezielte Aktionen. (moe)