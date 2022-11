Mann (22) auf Schulhof brutal zusammengeschlagen – Zwei 14-Jährige festgenommen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens (Symbolfoto). © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Zwei Jugendliche sitzen in Baden-Württemberg in U-Haft. Die beiden sind 14 Jahre alt. Die Kripo ermittelt wegen des versuchten Mordes durch Unterlassen.

Dunningen – Der brutale Überfall liegt schon etwas zurück. Zwei Jugendliche sollen gegen 7.30 Uhr am 12. November einen 22-Jährigen auf einem Schulhof in Dunningen (Kreis Rottweil, Baden-Württemberg) zusammengeschlagen und ausgeraubt haben. Die beiden 14-Jährigen gingen, laut Polizei, „mit äußerster körperlicher Gewalt gegen ihr Opfer vor und ließen es anschließend hilflos und ohne Bewusstsein“ im Bereich der Schule zurück.

Brutaler Überfall auf Schulhof: Zwei 14-Jährige sitzen in U-Haft

Nun sitzen die beiden Tatverdächtigen in Untersuchungshaft und müssen sich wegen versuchten Mordes durch Unterlassen verantworten. „Die Tat hatten sie mit ihrem Mobiltelefon gefilmt“, so die Polizei. Nach umfangreichen Ermittlungen habe die Kriminalpolizei Rottweil die zwei 14-Jährigen als Verdächtige identifiziert, heißt es in einer Pressemitteilung vom 28. November. Festgenommen seien die beiden Jugendlichen demnach am vergangenen Donnerstag. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (ml)