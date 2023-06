DWD: Mögliche schwere Gewitter in Teilen Baden-Württembergs

Eine Windfahne zeigt die Windrichtung an.

Unwetter

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstagabend vor möglichen schweren Gewittern in Teilen Baden-Württembergs gewarnt. Die betroffenen Gebiete seien die Regierungsbezirke Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart und Tübingen. Es seien unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. „Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen.

Stuttgart - Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich“, hieß es.

Dem Lagezentrum im Stuttgarter Innenministerium lagen am Abend noch keine Meldungen über mögliche Schäden vor. „Wir beobachten die Lage“, sagte ein Sprecher.

Wegen des Unwetters kommt es im Regionalverkehr der Deutschen Bahn (DB) in Baden-Württemberg zu Beeinträchtigungen. Das meldet die DB auf ihrer Webseite. Betroffen sind demnach der Regionalexpress 7 zwischen Karlsruhe und Basel und die Regionalbahn 27 zwischen Freiburg und Basel. Der Zugverkehr sei eingestellt worden, es gebe keinen Ersatzverkehr mit Bussen. dpa