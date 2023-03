Trigema-Chef Wolfgang Grupp über das Geheimnis einer guten Ehe

Von: Sina Alonso Garcia

Teilen

Seit mehr als drei Jahrzehnten unzertrennlich: Wolfgang Grupp und seine Gattin Elisabeth gehen Seite an Seite durchs Leben. © Philipp von Ditfurth/dpa

Unternehmer Wolfgang Grupp gibt bei Trigema bekanntlich ungern die Kontrolle ab. Wenn es um sein Privatleben geht, schlägt der schwäbische Firmenpatriarch jedoch ganz andere Töne an. In einem viralen Video verrät er, dass zu Hause seine Frau die Hosen anhat.

Burladingen - Er ist nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer, sondern auch ein Internetphänomen: Mit seiner direkten und häufig polarisierenden Art erzielt Trigema-Chef Wolfgang Grupp viel Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken. Wie kein anderer steht der Burladinger für die heimische Produktion von Textilware und vertritt Werte der alten Schule. Immer an der Seite des 80-jährigen Firmenmoguls: Seine Frau Elisabeth (57), die er 1986 bei der Auerhahnjagd in Österreich kennenlernte. Dass ihre Ehe bereits seit mehr als 34 Jahren besteht, ist offenbar kein Zufall. Wie er in einem viralen Video erklärt, gibt Grupp zu Hause „das Regiment an seine Frau ab“. Im Netz wird er für seine Aussage gefeiert, wie BW24 zusammenfasst.

Der Videoclip, der aktuell im Netz viral geht, stammt bereits aus dem Jahr 2017. Damals war Grupp beim Neuromarketing-Kongress der Gruppe Nymphenburg und dem Verlagshaus Haufe zu Gast. Am Rednerpult sprach er dort vorrangig über den Produktionsstandort Deutschland. Gegen Ende seines Vortrags verliert er auch einige Worte über sein Privatleben. „Ich habe lange jemanden suchen müssen, der sich meiner erbarmte“, scherzt er. Erst mit Mitte 40 habe er „eine Chance“ bekommen. Dass seine Frau bei der Hochzeit erst Anfang 20 war, störte beide herzlich wenig. „Ich habe ja immer gesagt: Egal, wie alt ich bin, meine Frau sollte immer Anfang 20 sein“, sagt Grupp lachend.

Wolfgang Grupp: Liebesbeweis an seine Frau – „Sie sagt mir zu Hause, wo’s langgeht“

Das Geheimnis hinter seiner langen Ehe kann Grupp gut auf den Punkt bringen. „Ich habe immer gesagt: Ich kann beruflich Erfolg haben. Wenn ich mich aber der Aufgabe der Familie und der Ehe nicht stelle, dann habe ich privat versagt. Ich bin rund 30 Jahre verheiratet – und ich sag mal, das hat auch wunderbar funktioniert.“ 46 Jahre lang habe er sein Leben selbst bestimmt. Danach war er offenbar bereit, das Ruder auch mal abzugeben. „Dann habe ich erkannt: Wenn du eine gute Ehe führen willst, dann gibst du am besten das Regiment an deine Frau ab. Und das habe ich gemacht – und deshalb sind wir immer noch verheiratet.“

Dass seine Frau zu Hause das Sagen hat, hält Grupp für goldrichtig. „Ich darf ab und zu in der Firma was sagen und sie sagt mir zu Hause, wo’s langgeht“, sagt er. An das Publikum gerichtet fährt er fort: „Und wenn Sie das auch so machen, dann gibt es keine Alleinerziehenden!“ Laut Grupp sei es wichtig, dass die Gesellschaft „wieder zurück zur Familie“ finde. Unter seinen 700 Näherinnen seien 50 Prozent Alleinerziehende (Stand 2017). „Da frage ich mich: Was ist eigentlich los in unserer Gesellschaft? Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir die Verantwortung für die Familie nicht mehr übernehmen!“

Wolfgang Grupp fordert: Gesellschaft braucht Werte wie Vertrauen

Wie Grupp betont, brauche man die Familie „zurück in der Gesellschaft“. Daran müsse jeder arbeiten und „ein bisschen Disziplin haben“. Weiter fordert er: „Wir Unternehmer müssen zurück zu einer gelebten Identität. Zu Werten wie Vertrauen, Glaubwürdigkeit, zu verantwortlichem Handeln und vor allem wieder zu den Prinzipien des ehrbaren Kaufmanns.“ Früher habe man sich bei einem Vertragsabschluss die Hand gegeben und – unter kaufmännischem Handschlag – gesagt: „Das ist unser Vertrag“. Inzwischen sieht die Situation laut Grupp ganz anders aus: „Heute hat man hunderte von Seiten von Verträgen – und am Schluss wird weiter prozessiert.“ An seine Zuhörer appelliert er: „Das kann so nicht sein! Wir brauchen das gegenseitige Vertrauen wieder und alles das muss zurück!“

In den sozialen Medien findet Wolfgang Grupp für seine direkte Art viel Anerkennung. Zahlreiche seiner Reden aus den vergangenen Jahren gehen derzeit auf Instagram und TikTok viral. Auch Grupps Zugeständnis an seine Frau Elisabeth, laut dem sie zu Hause bestimmen darf, rührt viele Nutzer. „Ist einfach so! Er hat recht!“, „wahre Worte!“, „einfach genial!“, heißt es in den Kommentaren zu dem Clip auf TikTok. Das Video wurde bereits mehr als eine Million mal angesehen (Stand 15. März, 15.04 Uhr).

Wolfgang Grupp: Direktheit des Unternehmers kommt im Netz gut an

Sein Statement aus dem Jahr 2017, das aktuell viral geht, würde Wolfgang Grupp, wie man ihn kennt, sicherlich auch heute noch genau so unterschreiben. Was er von sich gibt, kommt bei vielen Menschen gut an. Das zeigen auch die Aufrufzahlen von weiteren Viral-Hits, die Trigema mit Videos des Geschäftsführers landete. Neben einem herzergreifenden Clip von Wolfgang Grupp und „der Liebe seines Lebens“ sorgte auch ein Video über seine Outfits für Begeisterung. Man bekommt den Eindruck: Der Mann weiß, wie er im Gespräch bleibt und wird auch nicht müde, weiter für Diskussionsstoff zu sorgen.